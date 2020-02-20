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Nihat Sırdar'dan Ekrem İmamoğlu'na 'zor soru': Ulaşım zammı yüzde 10 olsaydı İETT batar mıydı?

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EĞLENCE  | Son Güncelleme

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Youtube kanalında yayınlanan programa konuk olan radyocu Nihat Sırdar, İstanbul halkı adına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na 'zor sorular' sordu. İstanbulluların en çok merak ettiği soruların sorulduğu programa ulaşım zamları damga vurdu.

Nihat Sırdar'dan Ekrem İmamoğlu'na 'zor soru': Ulaşım zammı yüzde 10 olsaydı İETT batar mıydı?

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Youtube kanalı için hazırlanan “Zor Sor” adlı programın ilk bölümüne radyo programcısı Nihat Sırdar konuk oldu.

Radyocu Sırdar, İstanbul halkı adına İBB Başkanı İmamoğlu’na "zor sorular" sordu. 4 bölümden oluşan programda Sırdar, ilk olarak kendi hazırladığı soruları İmamoğlu’na sorarken, programın ilerleyen bölümlerinde dinleyicilerinden topladığı soruları İBB Başkanı İmamoğlu’na iletti.

Çok kısa süre içinde Youtube Trendler listesine giriş yapan video, kısa sürede yüksek izlenme yakaladı. İstanbulluların en çok merak ettiği soruların sorulduğu programın en çok merak edilen konusu ile ulaşım zammıydı.

'ULAŞIM ZAMMI YÜZDE 10 OLSAYDI İETT BATAR MIYDI?'

Sırdar, İstanbul'da toplu taşımaya yapılan yüzde 35'lik zamla ilgili İmamoğlu'na" İBB yüzde 10 zam olsaydı, oluşacak zararı karşılayamaz mıydı? Yani Batar mıydı?" diye sordu.

İMAMOĞLU: HALKIMIZDAN ÖZÜR DİLİYORUM...

"Halkımızdan özür diliyorum" diye sözlerine başlayan İmamoğlu; böyle bir zammı kendilerinin de yapmak istemediklerini ancak, Türkiye'nin koşullarının bu zamları mecbur kıldığını belirterek "Sadece son 1 yıldaki akaryakıt artışı bile, bu zammın yüzde 15 üzerinde. Ben bunu yapmak istemezdim ama süreç yönetilebilirlikten çıkıyor. Yüzde 35 zam yapılmasaydı İBB olarak ulaşımı 3.7 milyar lira desteklememiz lazımdı ki ulaşım yürüsün. Zamla bu 2.3 milyar liraya düşüyor. Bu da hizmetin sürdürülebilmesi için." ifadelerini kullandı.

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