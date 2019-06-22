Nijerya 1 - 0 Burundi (Afrika Uluslar Kupası)

Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından bu yıl 32'ncisi Mısır'da gerçekleştirilen organizasyonda, B Grubu'nda Nijerya ile Burundi karşı karşıya geldi.
İskenderiye şehrinde aynı adı taşıyan stadyumda oynanan mücadelede Nijerya, Odion Ighalo'nun 77. dakikada attığı golle Burundi'yi 1-0 yendi.
Nijerya'da Bursaspor oyuncusu Abdullahi Shehu 42. dakikaya kadar forma giyerken yerini geçen sezon kiralık olarak Çaykur Rizespor forması giyen Chidozie Awaziem'e bıraktı. Galatasaray'ın İngiliz ekibi Everton'dan geçen sezon kiraladığı Henry Onyekuru ise maç boyunca yedek oturdu.
Kupada, dörder ekipten oluşan 6 grupta ilk ikiye giren takımlar ve en iyi dört grup üçüncüsü son 16'ya kalacak.
İşte Beşiktaş'ın transfer stratejisi
Beşiktaş'ta ayrılık! Belçika'ya gitti
Babel şoku! Öyle bir paylaşım yaptı ki...
Borcu ödediler, küme düşmediler
Ozan Kabak'ın yeni takımını duyurdular!
Erzurum'da Bilazer dönemi başladı
Nuri Şahin'den Türkiye itirafı! 'Derbi...'
Ağaoğlu'ndan transfer müjdesi!
Fenerbahçe transferi bitirdi!
Eskişehirspor’un gençlerine talep çok
UEFA'dan Galatasaray'a mektup
Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
Uruguay ve Japonya berabere kaldı
Torres'ten yeşil sahalara veda
Trabzon'dan 450 milyon liralık ödeme
Sarri resmen Juventus'ta
Köln'de çifte kupalı kutlama
Dortmund Cenk Tosun'un peşinde
Okuyucu Yorumları 0 yorum