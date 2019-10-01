Mynet Trend

Nijerya'da 'Bebek Fabrikası'na baskın: 19 genç kadın ve satılmak üzere olan 4 bebek kurtarıldı

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 01.10.2019 10:15 | Son Güncelleme

Nijerya'nın Lagos kentinde hamile bırakılmak üzere kaçırılan ve doğacak çocukları satılmak istenen 19 genç kadın polis tarafından kurtarıldı.

Nijerya'da 'Bebek Fabrikası'na baskın: 19 genç kadın ve satılmak üzere olan 4 bebek kurtarıldı

'Bebek fabrikası' olarak nitelenen binadan kurtarılan kadınların yaşlarının 15 ile 28 arasında değiştiği açıklandı.

Lagos polis sözcülüğünden yapılan açıklamada 19 Eylül'de düzenlenen operasyonla 4 bebeğin de kurtarıldığı duyuruldu. Operasyonu gizli tutarak şüphelileri yakalamayı amaçladıklarını belirten polis, 2 zanlının yakalandığını 1 kişininse arandığını kaydetti.

"ERKEK BEBEK 1630, KIZ BEBEK 980 DOLARA SATILIYOR"

Polis Sözcüsü Bala Elkana ülkenin doğusunda 'bebek fabrikaları' olarak bilinen yerler hakkında şunları söyledi:

"Genç kadınlar, potansiyel alıcılara bebek satmak amacıyla şüpheliler tarafından kaçırılarak hamile bırakılıyor. Kadınlar genellikle iş vaadiyle kandırılıyor. Erkek bebekler bin 630 dolara, kız çocukları ise 980 dolara satılıyor."

Özgürlüğüne kavuşan ve ismini açıklamak istemeyen bir kadın, erkek arkadaşı tarafından hamile bırakıldıktan sonra iş vaadiyle buraya getirildiğini anlattı. Hamileliğin yedinci ayında burada tanıştırılan kadının yardımıyla doğum yaptığını anlatan genç kadın, bebeğinin zayıf şekilde dünyaya geldiğini ve yaşayamadığını söyledi.

Yeni dönem resmen başlıyor! Artık her uçakta olacak Yeni dönem resmen başlıyor! Artık her uçakta olacak
Yıllardır göçebe yaşıyor! Eski ambulans evi olduYıllardır göçebe yaşıyor! Eski ambulans evi oldu
Hollanda’da polis papağanı gözaltına aldıHollanda’da polis papağanı gözaltına aldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nijerya bebek fabrikası baskın

En Çok Okunan Trend Haberler

Durdurulamıyorlar! 'Derenin içinde de varlar'

Durdurulamıyorlar! 'Derenin içinde de varlar'

Buket Aydın'dan Kıraç'a sert tepki: Cahilce açıklamalar...

Buket Aydın'dan Kıraç'a sert tepki: Cahilce açıklamalar...

Karın ağrısı şikayetiyle ameliyata alınmıştı! '17 yıllık doktorum, böylesini görmedim'

Karın ağrısı şikayetiyle ameliyata alınmıştı! '17 yıllık doktorum, böylesini görmedim'

Seksenler böyle geri dönüyor! İşte ilk fragman

Seksenler böyle geri dönüyor! İşte ilk fragman

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İlginç görüntü! Dakikalarca sürdü

İlginç görüntü! Dakikalarca sürdü

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Sahnede havai fişek faciası! Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Bu fotoğraf paylaşım rekorları kırdı! Sebebi ise...

Bu fotoğraf paylaşım rekorları kırdı! Sebebi ise...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Faslı gazeteciye evlenmeden seks yaptığı ve kürtaj olduğu gerekçesiyle hapis

Faslı gazeteciye evlenmeden seks yaptığı ve kürtaj olduğu gerekçesiyle hapis

2018 yılında 158 kişi aşırı çalışmaktan öldü

2018 yılında 158 kişi aşırı çalışmaktan öldü

Hayaldi gerçek oldu! Eski ambulansı harika bir eve dönüştürdü

Yıllardır göçebe yaşıyor! Eski ambulans evi oldu

Hollanda’da polis papağanı gözaltına aldı

Hollanda’da polis papağanı gözaltına aldı

'Eşimin şımartılmaya ihtiyacı var' deyip öyle bir şey yaptı ki!

'Eşimin şımartılmaya ihtiyacı var' deyip öyle bir şey yaptı ki!

'Eşimin şımartılmaya ihtiyacı var' deyip öyle bir şey yaptı ki!

'Eşimin şımartılmaya ihtiyacı var' deyip öyle bir şey yaptı ki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.