Nijerya'da 'Bebek Fabrikası'na baskın: 19 genç kadın ve satılmak üzere olan 4 bebek kurtarıldı

'Bebek fabrikası' olarak nitelenen binadan kurtarılan kadınların yaşlarının 15 ile 28 arasında değiştiği açıklandı.

Lagos polis sözcülüğünden yapılan açıklamada 19 Eylül'de düzenlenen operasyonla 4 bebeğin de kurtarıldığı duyuruldu. Operasyonu gizli tutarak şüphelileri yakalamayı amaçladıklarını belirten polis, 2 zanlının yakalandığını 1 kişininse arandığını kaydetti.



"ERKEK BEBEK 1630, KIZ BEBEK 980 DOLARA SATILIYOR"

Polis Sözcüsü Bala Elkana ülkenin doğusunda 'bebek fabrikaları' olarak bilinen yerler hakkında şunları söyledi:

"Genç kadınlar, potansiyel alıcılara bebek satmak amacıyla şüpheliler tarafından kaçırılarak hamile bırakılıyor. Kadınlar genellikle iş vaadiyle kandırılıyor. Erkek bebekler bin 630 dolara, kız çocukları ise 980 dolara satılıyor."

Özgürlüğüne kavuşan ve ismini açıklamak istemeyen bir kadın, erkek arkadaşı tarafından hamile bırakıldıktan sonra iş vaadiyle buraya getirildiğini anlattı. Hamileliğin yedinci ayında burada tanıştırılan kadının yardımıyla doğum yaptığını anlatan genç kadın, bebeğinin zayıf şekilde dünyaya geldiğini ve yaşayamadığını söyledi.



