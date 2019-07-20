Mynet Trend

Nijerya'da bir adam uçağın kanadına tırmandı

mustafa.saygin mustafa.saygin
YAŞAM  | 20.07.2019 11:31 | Son Güncelleme

Nijerya’da bir adam uçak kalkmadan önce uçağın kanadına tırmandı. Adamın bu hareketi uçaktaki yolcuların panik yaşamasına neden oldu.

Olay Lagos şehrindeki Murtala Muhammed Uluslararası Havalimanı’nda meydana geldi. Uçağın içindeki bir yolcu tarafından kaydedilen görüntülerde, bir adamın Boeing 737 tipi uçağın sol kanadına tırmandığı görüldü.

YOLCULAR PANİK YAŞADI

Adamı gören yolcuların panik yaşadığı ve kabin ekibinden uçağın kapısının açılmasını istedikleri bildirildi.

071b396a832aba22830bafe7f6c95531

GÖZALTINA ALINDI

Yetkililer, adamın uçağın kanadına nasıl tırmandığını bilmediklerini söylerken, adam polisler tarafından gözaltına alındı.

383deb1c3ab91c7dfe76a932e7283105

Kaynak: DHA

Üniversite tercihi yapmadan önce size rehber olacak önerilerÜniversite tercihi yapmadan önce size rehber olacak öneriler
Esenyurt'ta kadınlardan ilginç hırsızlıkEsenyurt'ta kadınlardan ilginç hırsızlık
Ölmek üzereyken bulundu! 1 ay sonra yeniden uçtuÖlmek üzereyken bulundu! 1 ay sonra yeniden uçtu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nijerya uçak

En Çok Okunan Trend Haberler

Keçi asfalta yapıştı, itfaiye seferber oldu

Keçi asfalta yapıştı, itfaiye seferber oldu

Meyhanede silahlı ve sopalı saldırı!

Meyhanede silahlı ve sopalı saldırı!

Bakanlık uyardı: Mutlaka hastaneye başvurun

Bakanlık uyardı: Mutlaka hastaneye başvurun

UEFA'dan şike kararı! Avrupa'dan men edildiler

UEFA'dan şike kararı! Avrupa'dan men edildiler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Görenler telefonlarına sarıldı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Uyarı az önce geldi! Tüm Türkiye'yi etkileyecek

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Nazilli'de bulundu! Dünyanın dört bir yanından geliyorlar...

Okuyucu Yorumları 1 yorum
kafası karışmış bence, ülkeden nasıl kaçacağının planını yanlış yapmış..
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Fokun yetenekleri görenleri şaşırtıyor

Büyük ilgi görüyor! Yetenekleri görenleri şaşırtıyor

45 yıl önce dikilen sarmaşık tüm okulu sardı

Tüm okulu sardı! Mantolama görevi

Esenyurt'ta kadınlardan ilginç hırsızlık: Bebeğiyle gelip olay çıkardı

Esenyurt'ta kadınlardan ilginç hırsızlık

Aksaray'da ölmek üzereyken bulunan ebabil kuşu 1 ay sonra yeniden uçtu

Ölmek üzereyken bulundu! 1 ay sonra yeniden uçtu

3 bin 500 yıllık Soli Pompeiopolis’te kazı çalışmaları başladı

3 bin 500 yıllık! Kazı çalışmaları başladı

Sokaktaki yatağında ölü bulundu, cebinden çıkan yürek burktu

Sokaktaki yatağında ölü bulundu, cebinden çıkan yürek burktu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.