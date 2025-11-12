Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz! Osimhen ve takım arkadaşları antrenmana çıkmadı

2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde Gabon’la kozlarını paylaşacak olan Nijerya Milli Takımı, kritik maç öncesinde büyük bir krizle sarsıldı.

Oyuncular ve teknik heyet, uzun süredir ödenmeyen prim ve harcırahlar nedeniyle Fas’ta yapılması planlanan antrenmana çıkmadı. Takım içindeki huzursuzluk, hazırlık sürecini sekteye uğrattı.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Nijerya Futbol Federasyonu (NFF), yaşanan krizle ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadı. Ancak kulislerden sızan bilgilere göre federasyon, ödemelerin yapılması için acil toplantılar düzenledi. Spor Bakanlığı’nın da devreye girerek sorunun çözümü için kaynak arayışına girdiği belirtildi. Yönetim, oyuncuların odaklarının dağılmasından ciddi biçimde endişe ediyor.

DÜNYA KUPASI HAYALİ TEHLİKEDE

2022 Dünya Kupası’nı kaçıran Nijerya, bu kez aynı hatayı yapmak istemiyor. Ancak saha dışındaki mali sorunlar, takımın moralini bozmuş durumda. Elemelerde yalnızca bir takımın tur atlayacağı bu zorlu süreçte yaşanan kaos, “Süper Kartallar”ın Dünya Kupası umutlarını tehlikeye atabilir.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Nijerya futbolu, benzer krizleri geçmişte de yaşamıştı. 2013 Konfederasyonlar Kupası ve 2014 Dünya Kupası öncesinde de prim ve maaş ödemeleri gecikmiş, oyuncular antrenmanları boykot etmişti.