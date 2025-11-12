SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray

Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz! Osimhen ve takım arkadaşları antrenmana çıkmadı

2026 Dünya Kupası Elemeleri öncesi Nijerya Milli Takımı’nda büyük bir kriz patlak verdi. Uzun süredir ödenmeyen prim ve harcırahlar nedeniyle oyuncular son antrenmana çıkmadı. İşte detaylar...

Nijerya Milli Takımı'nda büyük kriz! Osimhen ve takım arkadaşları antrenmana çıkmadı
Berker İşleyen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

2026 Dünya Kupası Elemeleri’nde Gabon’la kozlarını paylaşacak olan Nijerya Milli Takımı, kritik maç öncesinde büyük bir krizle sarsıldı.

Oyuncular ve teknik heyet, uzun süredir ödenmeyen prim ve harcırahlar nedeniyle Fas’ta yapılması planlanan antrenmana çıkmadı. Takım içindeki huzursuzluk, hazırlık sürecini sekteye uğrattı.

BAKANLIK DEVREYE GİRDİ

Nijerya Milli Takımı nda büyük kriz! Osimhen ve takım arkadaşları antrenmana çıkmadı 1

Nijerya Futbol Federasyonu (NFF), yaşanan krizle ilgili şu ana kadar resmi bir açıklama yapmadı. Ancak kulislerden sızan bilgilere göre federasyon, ödemelerin yapılması için acil toplantılar düzenledi. Spor Bakanlığı’nın da devreye girerek sorunun çözümü için kaynak arayışına girdiği belirtildi. Yönetim, oyuncuların odaklarının dağılmasından ciddi biçimde endişe ediyor.

DÜNYA KUPASI HAYALİ TEHLİKEDE

Nijerya Milli Takımı nda büyük kriz! Osimhen ve takım arkadaşları antrenmana çıkmadı 2

2022 Dünya Kupası’nı kaçıran Nijerya, bu kez aynı hatayı yapmak istemiyor. Ancak saha dışındaki mali sorunlar, takımın moralini bozmuş durumda. Elemelerde yalnızca bir takımın tur atlayacağı bu zorlu süreçte yaşanan kaos, “Süper Kartallar”ın Dünya Kupası umutlarını tehlikeye atabilir.

DAHA ÖNCE DE YAŞANMIŞTI

Nijerya Milli Takımı nda büyük kriz! Osimhen ve takım arkadaşları antrenmana çıkmadı 3

Nijerya futbolu, benzer krizleri geçmişte de yaşamıştı. 2013 Konfederasyonlar Kupası ve 2014 Dünya Kupası öncesinde de prim ve maaş ödemeleri gecikmiş, oyuncular antrenmanları boykot etmişti.

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun bahis hesapları için sıcak gelişme!Necip Uysal ve Ersin Destanoğlu'nun bahis hesapları için sıcak gelişme!
Okan Buruk'tan Mauro Icardi ve Victor Osimhen için kritik karar!Okan Buruk'tan Mauro Icardi ve Victor Osimhen için kritik karar!
Anahtar Kelimeler:
Nijerya son dakika dünya kupası galatasaray Osimhen
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Gürcistan'da kargo uçağımız düştü! Uçağın enkazına ulaşıldı

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Düğünde dehşet! Davetlilere tüfekle ateş açtı: Ölü ve çok sayıda yaralı var

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

Yüksel Yıldırım G.Saray'a açtı ağzını yumdu gözünü!

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

"Muazzez Ersoy'un Nijeryalı sevgilisi" yorumları çileden çıkardı

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

Kredi kartlarında yeni dönem, banka fark etmiyor! Zorunlu, saat 22.00 - 06.00 arası yapılamayacak

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

ŞOK'ta Sinbo ısıtıcı 549 TL!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.