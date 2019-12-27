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  4. Nijerya'da Lassa sıtması nedeniyle bir hastane kapatıldı

Nijerya'da Lassa sıtması nedeniyle bir hastane kapatıldı

Serpil Hanoğlu Serpil Hanoğlu
SAĞLIK  | Son Güncelleme

Batı Afrika ülkesi Nijerya'nın Ebonyi eyaletinde, hayvanlardan insanlara geçen ve ölümcül olabilen "Lassa sıtması" salgını nedeniyle bir hastane geçici olarak kapatıldı.

Nijerya'da Lassa sıtması nedeniyle bir hastane kapatıldı

Ebonyi Eyalet Valisi David Umahi, gazetecilere yaptığı açıklamada, eyalete bağlı İzzi bölgesindeki St. Vincent Hastanesinde görülen Lassa sıtması vakası nedeniyle tesisin geçici olarak kapatıldığını belirtti. Umahi, hastane personelinin sağlık kontrolü için bir başka hastaneye, hasta ve yakınlarının ise karantina altında alındığını kaydetti.

ÜLKEDE ACİL DURUM İLAN EDİLMİŞTİ

Nijerya hükümeti, Lassa sıtması nedeniyle ülkede "acil durum" ilan etmişti. Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan Lassa sıtması, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açıyor.

Yetkililer, halka hijyen konusunda dikkatli olmaları, fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri uyarısında bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Lassa sıtması nijerya sıtma

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