Nijeryalı boksör Olanrewaju, karşılaşma sırasında rahatsızlanarak hayatını kaybetti

Gana Boks Otoritesinden (GBA) yapılan yazılı açıklamada, başkent Akra'daki Bukom Boks Arenası'nda Nijeryalı boksör Olanrewaju'nun, dün boksör Jon Mbanugu ile karşılaştığı belirtildi.

Açıklamada, Mbanugu ile Olanrewaju'nun karşı karşıya geldiği müsabakanın üçüncü raundunda Nijeryalı boksörün bilincini kaybettiği ve bayıldığı ifade edildi.

Olanrewaju'nun ilk müdahalenin ardından Akra'daki Korle-Bu Eğitim Hastanesine kaldırıldığı aktarılan açıklamada, boksörün hastaneye götürüldükten 30 dakika sonra yaşamını yitirdiği bildirildi.

Nijerya Boks Kontrol Kurulu Genel Sekreteri Remi Aboderin, Olanrewaju'yu "korkusuz bir dövüşçü" olarak tanımlayarak, "Gerçekten büyük bir üzüntü içindeyiz. Böyle bir şeyi asla öngöremezdik. Ailesinin yanında olmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Eski Nijerya ve Batı Afrika şampiyonu olan 40 yaşındaki Olanrewaju, profesyonel kariyerinde çıktığı 23 maçın 13'ünde galibiyet elde etmişti.