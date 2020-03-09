Nijeryalı Chieme Martins sahada hayatını kaybetti

Nijerya'nın Lafia kasabasında oynanan karşılaşmada rakibiyle çarpışan Chieme Martins'in bir anda yere yığıldığı ve yerden kalkamadığı belirtildi.
İmkansızlıklar nedeniyle sahada ambulansın olmaması ve oyuncuya müdahale edilememesi nedeniyle ölümün gerçekleştiği kayıtlara geçti.
Martins'in statta bir basın mensubunun aracıyla yerel bir hastaneye götürüldüğü ancak kurtarılamadığı belirtildi. Martins'in ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsinin yapılmasının beklendiği ifade ediliyor.
(Sporx)
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