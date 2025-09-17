Nijeryalı şef dev pilavla dünya rekoru kırdı!

Nijeryalı ünlü şef Hilda Bassey Effiong (29) “Nijerya usulü jollof pilavının en büyük servisi” ile Guinness Dünya Rekoru kırdı. Bir gıda markası iş birliğiyle düzenlenen etkinlikte pişirilen dev porsiyon, Guinness yetkililerince resmen onaylandı.

Guinness Dünya Rekorları, X üzerinden yaptığı paylaşımda “Yeni rekor: Nijerya usulü jollof pilavının en büyük servisi - 8 bin 780 kilogram. Hilda Baci ve Gino tarafından Victoria Island, Lagos, Nijerya’da gerçekleştirildi” ifadelerine yer verdi.