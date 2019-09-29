Nikah görüntüleri kusurlu kaydedilince mahkemelik oldular

Edinilen bilgiye göre, Fatma ve Halil Dönmez, 19 Mayıs 2017'deki nikah töreninin video ve fotoğrafları için bir firmayla anlaştı. Nikahtan sonraki günlerde firmadan aldıkları CD'yi izlediklerinde seslerin kaydedilmediğini fark eden çift, avukatları aracılığıyla firma aleyhine toplam 7 bin 500 liralık manevi tazminat davası açtı.

Dava geçen günlerde Ankara 10. Tüketici Mahkemesince karara bağlandı. Mahkeme, davayı kısmen kabul ederek, firmanın Fatma ve Halil Dönmez'e 3'er bin liradan toplam 6 bin lira manevi tazminat ödemesine hükmetti.

"MAHKEME İSABETLİ KARAR VERMİŞTİR"



Çiftin avukatı Aykut Özdemir, AA'ya yaptığı açıklamada, dava konusu olayda Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'da düzenlenen "ayıplı hizmet"in söz konusu olduğunu belirterek, "Müvekkillerin hayatları boyunca belki de bir defa sahip oldukları nikah anı sessiz şekilde kaydedilmiştir. Sonrasında firmaya ihtar gönderdik, kendileri tarafından dönüş yapılmadı." diye konuştu.

Açtıkları davada alınan bilirkişi raporuna mahkemenin itibar ederek hizmet sağlayıcı firmanın manevi tazminat ödemesine hükmettiğini anlatan Özdemir, "Karara tarafların itiraz hakları mevcut. Bundan sonrası üst mahkemenin kararı olacaktır. Ancak bizce mahkeme isabetli bir karar vermiştir." dedi.