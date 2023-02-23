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Nikahlarına 2 gün kala Gaziantep'te depreme yakalanan çift, Van'da evlendi

23.02.2023 14:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te nikah kıymak için 8 Şubat'a gün alan ancak depremler nedeniyle mutlulukları yarım kalan çift, Van'ın Erciş ilçesinde kıyılan nikahla dünya evine girdi.

Gaziantep'te yaşayan 24 yaşındaki Dilan Karakoç ve 25 yaşındaki Doğan Yiğrap'ın evleri, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gördü.

Düğün hazırlığı yapan ve 8 Şubat'a nikah tarihi alan çift, evlerinin hasar görmesi nedeniyle Kaymakamlığın koordinesinde aileleriyle Van'ın Erciş ilçesine getirilerek Gençlik ve Spor Müdürlüğüne bağlı yurda yerleştirildi.

Depremler nedeniyle mutlulukları yarım kalan çiftin durumunun iletildiği Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Nuri Mehmetbeyoğlu, görevlilere işlemlerin kısa sürede tamamlanarak nikahın kıyılması talimatını verdi.

Erciş Belediyesi Nikah Salonu'nda kıyılan nikahla evlenen çift ve aileleri, depremlerin yaşattığı acılar nedeniyle buruk bir mutluluk yaşadı.

Çiftin ihtiyaçları da Erciş Belediyesi tarafından karşılandı.

Doğan Yiğrap, AA muhabirine, depremler nedeniyle ülke olarak büyük bir acı yaşadıklarını söyledi.

Gaziantep'te yaşadıkları evlerinin deprem nedeniyle hasar gördüğünü anlatan Yiğrap, hayatını kaybedenlere rahmet, yakınlarına sabır, yaralılara da şifa diledi.

Depremden sonra Erciş ilçesindeki yurda yerleştirildiklerini belirten Yiğrap, şöyle konuştu:

"Gaziantep'te nikah tarihini almıştık ancak depremden dolayı nikahı kıyamadık. Erciş'e geldik. Nikahın kıyılmasında Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili bize yardımcı oldu. Şimdi de nikahımızı kıydık. Kaymakamımız bütün ihtiyaçlarımızı karşıladı. Bize bu konuda destek veren herkese teşekkür ederiz. Burada her türlü ihtiyacımız karşılanıyor. Görevliler bizimle yakından ilgilendi. Herkesten Allah razı olsun."

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Anahtar Kelimeler:
deprem Van Erciş nikah

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