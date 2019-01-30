Nike'ın kullandığı logoya Müslümanlardan tepki

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DÜNYA  | 30.01.2019 20:39 | Son Güncelleme

Amerikan spor giyim markası Nike'ın piyasaya sürdüğü yeni spor ayakkabı modelinin altında Arapça "Allah" yazısını andıran bir logonun kullanılması Müslümanların tepkisine yol açtı.

Nike'ın kullandığı logoya Müslümanlardan tepki

"Change.org" adlı internet sitesinde başlatılan kampanyada Nike'ın yeni Air Max serisinin altına yerleştirdiği logolarda Arapça "Allah" yazısını andıran simgeler olduğuna dikkat çekildi.

Nike'a söz konusu seriyi piyasadan çekme ve satılan ürünleri geri çağırma çağrısı yapılan kampanyada yaklaşık 14 bin imza toplandı.

"BUNA İZİN VERİLMESİ ÇİRKİN VE KORKUNÇ"

Kampanyayı başlatan Saiqa Noreen, kampanya sayfasında, "Nike'ın Allah ismini bir ayakkabının üzerinde bulunmasına izin vermesi çirkin ve korkunç. Bu Müslümanlara karşı bir saygısızlık ve oldukça rahatsız edici, aynı zamanda İslam'ı da küçümseyici." ifadesini kullandı.

NİKE

"BU KONUDAKİ ENDİŞELERİ CİDDİYE ALIYORUZ"

Öte yandan ABD basınına konuşan bir Nike yetkilisi, söz konusu logonun Air Max markasının bir versiyonu olarak tasarlandığını vurgulayarak, "Nike, tüm dinlere saygılıdır ve bu konudaki endişeleri ciddiye alıyoruz. Söz konusu logo, Air Max markasının stilize edilmiş bir sunumu olması için tasarlandı. Buradaki tek amaç Air Max markasını yansıtmak." görüşünü paylaştı.

Nike, 1997'de piyasaya sürdüğü bir ayakkabı serisinde de benzeri bir eleştiri ile karşılaşmış ve ürünlerin satışını durdurmuştu.

(AA)


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nike logo imza kampanyası Air Max

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Okuyucu Yorumları 27 yorum
coca cola içinde aynısını demiştiniz tayyip açılıştan açılışa koşuyordu
boş işler millet kahramanlık peşinde
sakın almayın kendinize kurşun sikmayalim
Ama hacca koşalım demi.Suudilerde pkk pydye silah yardımı yapmıştı.
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