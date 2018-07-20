Nikola Kalinic, Dünya Kupası madalyasını reddetti

Hırvatistan, 2018 Dünya Kupası'nda sürprize imza atarak turnuvayı ikinci tamamladı. Takımın bu başarısına ortak olma şansına sahip golcü oyuncu Nikola Kalinic ise şanssız bir turnuva geçirdi.

Takımının Nijerya'yı 2-0 yendiği maçın son anlarında sırtındaki ağrıları neden göstererek oyuna girmeyen ve teknik direktör Zlatko Dalic tarafından kadro dışı bırakılan Kalinic, bu başarıya seyirci kaldı.

Grubunu lider tamamlayan ve finale kadar çıkan Hırvatistan, Fransa'ya 4-2 yenilip 2. olurken, Kalinic kendisine verilmek istenen gümüş madalyayı reddettiğini açıkladı. Hırvat Sportske Novosti gazetesine konuşan Milan'ın golcü oyuncusu, "Madalya'ya teşekkür ettim; çünkü Rusya'da oynamadım" diye konuştu.

