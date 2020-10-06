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Nikola Kalinic Hellas Verona'ya transfer oldu

İTALYA HABERLERİ  | 06.10.2020 10:20 | Son Güncelleme

Süper Lig'de Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Nikola Kalinic İtalya Serie A ekiplerinden Hellas Verona'ya transfer oldu.

Nikola Kalinic Hellas Verona'ya transfer oldu

Beşiktaş'ın transfer listesinde yer alan Nikol Kalinic'in yeni takımı belli oldu.

Atletico Madrid forması giyen Hırvat forvet, İtalya Serie A Ligi ekiplerinden Hellas Verona'ya transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Nikola Kalinic ile 2022 yılına kadar sözleşme imzalanmıştır ifadelerine yer verildi.

32 yaşındaki tecrübeli oyuncu, daha önce İtalya Ligi'nde Fiorentina, Milan ve Roma formaları da giymişti.

4 GOL 1 ASİST

Son olarak La Liga takımlarından Atletico Madrid forması giyen Kalinic, İspanyol ekibiyle çıktığı 24 maçta 4 gol ve 1 asist kaydetti.

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