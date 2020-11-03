Nikola Tesla kimdir, nereli? - Nikola Tesla'nın hayatı

Dönemin en büyük mucitlerinden olan Nikola Tesla ve Edison, elektrik ve enerji üzerine çalışmıştır. Öyle ki Tesla’nın bazı buluşları, Edison’un icadı sanılıyor. Peki kim bu büyük mucit Tesla? Nasıl bir hayat sürmüştür ve icatları nelerdir? Tesla hakkında bilmeniz gerekenler yazımızın devamında sizlerle. Nikola Tesla Kimdir? Asıl adı Nikola Draganic olan Tesla, 10 temmuz 1856 yılında Hırvatistan’da yaşayan bir ailenin, dördüncü çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Sırp kökenli Nikola Tesla, geleceğe yön vermiş mucitlerden bir tanesidir. Nikola Tesla hakkında yazılan makalelerde üstün zekasını annesinden almış olduğu söylenir. Öyle ki, henüz 6 yaşında kendi su çarkını tasarlamıştır. Nikola Tesla’nın Okul Dönemi Nikola Tesla’nın babası bir papaz, annesi ise okuma yazması olmamasına rağmen evde ev aletleri yapan bir kadındır. Babası, Nikola’nın da bir papaz olmasını çok istiyordu. Annesi ise Tesla’nın okula gitmesini, güzel bir eğitim almasını düşlüyordu. Tesla, babasının mesleğini yapmak yerine çok istediği eğitimi almaya karar verdi. Liseyi bitirdikten sonra eğitimine Prag üniversitesinde devam etti. O kadar yetenekliydi ki zekasına, yeteneğine aldığı eğitim asla yeterli gelmiyordu. İnsanlarla da gerektiği gibi anlaşamayan Tesla, üniversitenin 3. senesinde okulu bırakmak zorunda kaldı. Babasının ona olan güveni sayesinde tekrar okula döndü. Tesla, okula başladıktan biraz zaman sonra babası vefat edince yeniden okulu bıraktı.

Nikola Tesla’nın Okul Sonrası Yaşamı Tesla, okulu bıraktıktan sonra bir otomobil firmasında çalışmaya başladı. Bu dönemde psikolojik açıdan çöküş yaşıyordu. Ağır bir depresyon dönemi geçiren Tesla’nın ailesiyle arası gitgide açılmaya başladı. Yaşadığı psikolojik sıkıntıdan dolayı da işini bırakmak zorunda kaldı. Tesla Almanca, Fransızca, İngilizce, İtalyanca dillerini biliyordu. Matematik ve fiziğe dair de çok fazla ilgisi vardı. Bu ilgisi onu elektrik akımları üzerine çalışmaya itti. Tesla, insanların ucuz ve kolay bir şekilde elektrik kullanmasını amaçlıyordu. O dönemlerde evlere verilen elektrik doğru akım olarak veriliyordu. Tesla ise doğru akım yerine, alternatif akımla dağıtılmasını istiyordu. Çünkü bu yöntem daha uygun maliyetli olurdu. Kendine koyduğu hedefi gerçekleştirmek için New York'a gitti. Tesla, aklındaki birçok fikri birileriyle paylaşmak ve gerçekleştirmek istiyordu. Fakat parasızdı ve farklı işlerde çalışarak para kazanmaya çalışıyordu. Bir fabrikada çukur kazma işçisi olarak çalışmaya başladı. Hedeflerine ulaşabilmek için asla durmadı ve jeneratör, neon lambalar transformatör, doğru akım motoru için çeşitli projeler hazırladı. Birçok buluşu için patent aldı. Aldığı patentlerin sayısı 30’u geçti.

Nikola Tesla ve Edison’un Tanışması Nikola Tesla icatları ile artık kendisini kanıtlamayı başarmıştı. Teknoloji firmalarıyla görüşmeler yapmaya başlayan Tesla, bütün çabalarının sonunda 1 yıl sonra Edison ile tanışmayı başardı. Edison’a bir mektup yazarak, birlikte çalışmak istediğini belirtti. Edison da bu teklifi kabul etti. Birlikte çalışmaya başladıklarında Tesla, Edison’a AC şebekesi hakkındaki düşüncesini anlattı. Bu şebeke yan akım kullanıyordu ve oldukça güvenliydi. Edison ise onu dinlemedi ve kendisi doğru akımla çalışan DC şebekesini çalıştırdı. Daha sonra Edison, Tesla’ya bir teklifte bulundu. Bu teklif, kendi DC jeneratörünü 50.000 dolara tamir etmesiyle ilgiliydi. Tesla elbette bu teklifi kabul etti. Parasını istemeye gittiğinde ise Edison tarafından alaya alındı. Bu olay Tesla’nın istifa etmesine neden oldu. Tesla Electric Company Şirketinin Kurulması Tesla istifa ettikten sonra kendi küçük şirketi olan Tesla Electric Company şirketini kurdu. Bu dönemde Tesla’nın kendi fikri olan AC ile çalışan motoru yatırımcılar tarafından oldukça ilgiyle karşılanmaya başlandı. Bu sebeple, fikrine daha çok ağırlık vermeye başladı. Üstün zekası ve becerileriyle George Westinghouse’un ilgisini çekmeyi de başardı. Peki George Westinghouse kimdir?