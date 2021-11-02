Nil Karaibrahimgil kulisinde hayatının şokunu yaşadı!

Snob Magazin'in özel haberine göre; 'Bütün Kızlar Toplandık', 'Kanatlarım Var Ruhumda', 'Ben Aptal Mıyım?' ve 'Pırlanta' gibi sevilen şarkılara imzasını atan Nil Karaibrahimgil, geçtiğimiz hafta büyük bir şok yaşadı.

NEYE UĞRADIĞINI ŞAŞIRDI

Nil Karaibrahimgil, 26 Ekim'de Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava sahnesinde konser verdi. Sevilen şarkılarını hayranlarıyla hep bir ağızdan seslendiren şarkıcı, konser sonrasıda kulisine gittiğinde ise neye uğradığını şaşırdı.Kuliste zarf içinde 30 bin TL bırakan Karaibrahimgil, konser sonrası parasını bulamadı.



PARASI ÇALINDI

Ünlü şarkıcının kuliste zarf içerisinde duran 30 bin TL'sinin çalındığı ortaya çıktı.Karaibrahimgil, başına gelen talihsiz olayı yakın dostlarına da anlattı. Başarılı şarkıcının bu olay sonrası psikiyatrıyla konuşma yapacağı da iddia edildi.

Ünlü şarkıcının 30 bin TL'sini hangi amaçla kulise getirdiği bilinmiyor.

