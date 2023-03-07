Nil Nehri nerede, hangi ülkede? Nil Nehri nereye dökülür, nereden doğar?

Afrika Kıtası’nın en büyük nehri olan Nil Nehri, aynı zamanda dünyanın da en uzun nehirleri arasında yer alır. Ayrıca üç ana kolu bulunur. Coğrafi konumu ve bu özelliklerinden dolayı stratejik açıdan çok önemlidir. Pek çok kişi Nil Nehri’nin tarihini, bulunduğu yeri, uzunluğunu, nereye döküldüğünü araştırmaktadır. Savaşlara konu olmuş Nil Nehri birden fazla ülkeden geçer.

Nil Nehri nerede?

Dünyanın en uzun ikinci nehri olarak kabul edilen Nil Nehri, Afrika Kıtası’nda yer alır. Bu nehrin havzası, Afrika Kıtası’nın onda birini kaplar. Toplam 3 ana kola sahiptir. Bunlar; Atbarah Nehri, Beyaz Nil Nehri ve Mavi Nil Nehri’dir. Ayrıca güneyden kuzeye doğru akar. Nil Nehri’nin en uzağında Burundi içindeki Doğu Afrika Göller Bölgesi’nden Kagera Nehri doğar. Tanzanya, Ruanda ve Uganda sınırlarını çizerek Victoria Gölü’ne katılır. Nil Nehri haritadaki yeri incelendiğinde bir sürü ülkeden geçtiği ve farklı isimlerle anıldığı görülebilir.

Nil Nehri hangi ülkede?

Nil Nehri pek çok ülkeden geçer. Bu nehrin havzasında 11 farklı Afrika ülkesi bulunur. Güneyden kuzeye doğru bu ülkeler şu şekildedir:

Kongo Demokratik Cumhuriyeti

Tanzanya

Burundi

Ruanda

Kenya

Uganda

Güney Sudan

Etiyopya

Eritre

Sudan

Mısır

Nil nehri nereden doğar?

Nil Nehri aslında Afrika’nın Victoria Gölü’nden doğar. Kyoga ve Albert Göllerinden geçip Albert Nili olarak akmaya devam eder. Nimule içinde Sudan’a gider ve 3 ana kolu vardır. Melekal yakınındaki Bahrü’l Gazal ve Sobat Nehirlerini kapsayan kısım Atrabah Nehri, sonrası ise Mavi Nil Nehri ve Beyaz Nil Nehri kolları gelir.

Nil Nehri nereye dökülür?

Nil Nehri’nin döküldüğü yer merak edilmektedir. Nil Nehri İskenderiye ile birlikte Dimyat’tan Akdeniz’e kadar dökülür. Denize dökülen bu ağız kısmı ise yaklaşık 300 km uzunluğa sahiptir. Çok uzun olması ile anılan Nil Nehri’nin kaç km olduğu pek çok kişi tarafından merak edilmektedir. Nil nehri uzunluğu toplam 6650 km'dir. Nil Nehri 6650 km'lik uzunlukla dünyanın en uzun 2. nehri olarak nitelendirilmektedir.



