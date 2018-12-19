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Nilgün Belgün'den aldatma itirafı!

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ÜNLÜLER  | 19.12.2018 11:28 | Son Güncelleme

Usta oyuncu Nilgün Belgün, katıldığı 2. Sayfa programında eski eşinin kendisini tanıdığı evli bir kadınla aldatıldığını bunu da evdeki telesekreterden öğrendiğini itiraf etti.

Oyuncu Nilgün Belgün, Kanal D ekranlarında yayınlanan 'Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa'ya konuk oldu. Yıllar önce eşi tarafından aldatıldığını anlatan Belgün, hikayesiyle herkesi şaşırttı.

"DÜĞMESİNİ AÇARAK EŞİMDEN ŞARKI İSTERDİ"

Belgün, yıllar önce eşi tarafından aldatıldığını şöyle anlattı: "Turnedeydim, ama bir şey hissediyordum. Biz bir gruptuk ve grup içerisinde tatsız bir şeydi. Grubumuzdaki kadında evliydi ve ben halinden tavrından bir şeyler hissediyordum ama konduramıyordum. Benim eşim müzisyendi, kadın hep tek düğmesini aça aça şarkı isterdi.

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"ALDATILDIĞIMI TELESEKRETERDEN ÖĞRENDİM"

Eşim hatalı ben ondan sorumluyum ama kadınlarda baya girgin. O günde Galatasaray gecesi vardı eşimde 'eve gelip hazırlan sonra buraya gel' dedi. Eve geldiğimde telesekreterin ışığı yanıp sönüyordu. Ben de çok iyi niyetliyim.

Telesekretere bastım kadının sesini duydum. Bunlar konuşurken telesekreter açılmış ve bütün konuşmaları almış. Kadında 'Telesekreter açılmış Nilgün duyacak' diyor. Benim zavallı da (eski eşi) 'Merak etme ben silmesini biliyorum' diyor ama silememiş. Ben olduğu gibi olayı ve evliliği sildim."

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