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Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik aşk mı yaşıyor? Sonunda sessizliğini bozdu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
05.11.2024 15:00
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Rol aldığı yapımlardaki başarısı ve güzelliğiyle adından sıkça söz ettiren ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya son dönemde özel hayatıyla gündemde. 5 yıldır heykeltıraş Emre Yusufi ile birliktelik yaşayan Şahinkaya geçtiğimiz günlerde ilişkisinin bittiğini açıklamıştı. Şahinkaya'nın rol arkadaşı Fırat Çelik ile aşk yaşadığı iddiaları ise gündeme bomba gibi düştü. Çelik, sonunda sessizliğini bozdu...

Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik aşk mı yaşıyor? Sonunda sessizliğini bozdu

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kuzgun, Yeni Hayat ve Yasak Elma gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya şimdilerde özel hayatıyla gündemde.

nilperi

5 yıldır heykeltıraş Emre Yusufi ile birlikte olan Şahinkaya geçtiğimiz günlerde ilişkisinin bittiğini açıklamış 'Kademeli ayrılık' açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu.

NİLPERİ FIRAT

Tüm bu yaşananların ardından Nilperi Şahinkaya'nın Gelin Takımı filmindeki rol arkadaşı Fırat Çelik'le aşk yaşadığı iddia edilmişti.

ÇELİK

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Fırat Çelik önceki akşam kameralara takıldı ve aşk iddialarına yanıt verdi. Çelik, "Arkadaşlar kim böyle bir haber yaptı. Böyle bir şey yok. Çok büyük bir yalan" diye konuştu.

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Fırat Çelik Nilperi Şahinkaya
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