Nilperi Şahinkaya ile Fırat Çelik aşk mı yaşıyor? Sonunda sessizliğini bozdu

Öyle Bir Geçer Zaman ki, Kuzgun, Yeni Hayat ve Yasak Elma gibi birçok başarılı projede boy gösteren ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya şimdilerde özel hayatıyla gündemde.

5 yıldır heykeltıraş Emre Yusufi ile birlikte olan Şahinkaya geçtiğimiz günlerde ilişkisinin bittiğini açıklamış 'Kademeli ayrılık' açıklamasıyla uzun süre konuşulmuştu.

Tüm bu yaşananların ardından Nilperi Şahinkaya'nın Gelin Takımı filmindeki rol arkadaşı Fırat Çelik'le aşk yaşadığı iddia edilmişti.

SESSİZLİĞİNİ BOZDU

Fırat Çelik önceki akşam kameralara takıldı ve aşk iddialarına yanıt verdi. Çelik, "Arkadaşlar kim böyle bir haber yaptı. Böyle bir şey yok. Çok büyük bir yalan" diye konuştu.