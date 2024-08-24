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Nilperi Şahinkaya'nın olaylı gecesi! Sokak ortasında kavgaya tutuştu! Yüzünü saklamaya çalıştı ama... Böyle görüntülendi

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
24.08.2024 12:32
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Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya geçtiğimiz akşam Maslak’ta konsere gitti. Konser çıkışı gazetecilerle konuşan Şahinkaya geceyi erken bitirmek istemedi. Bir kafede arkadaşlarıyla yemek yiyen ünlü isim, yan masadaki erkeklerle tartışma yaşadı. Şahinkaya'nın sokak ortasındaki kavga görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya dün akşam İstanbul Maslak’ta arkadaşlarıyla konsere gitti. Konser çıkışı magazincilere yeni imajı hakkında da konuşan ünlü isim
yeni tarzını bir senedir birlikte olduğu sevgilisinin çok beğendiğini söyledi.

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YENİ İMAJI ÇOK BEĞENİLDİ

Şahinkaya: "Bu saç rengi platin sarı oluyor sanırım. Ben değişiklik yapmayı çok seviyorum. Her renk saç denedim neredeyse. Projelerde de illa bir peruklar bir şeyler yapıyoruz. Emre çok beğendi. Bir yıldır konuşuyoruz bunu zaten. Ama Emre, 'eğer bunu beğenmezsen ben çekeceğim bunun derdini emin ol öyle yaptır' dedi. Bazen sinir çıkarma durumu yaşanıyor sanırım." ifadelerini kullandı.

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KİMSE NE OLDUĞUNU ANLAMADI

Gecenin devamında Bebek’e giden ve arkadaşlarıyla yemek yiyen Nilperi Şahinkaya, yan masasındaki erkeklerle hareketli bir tartışmaya girdi.

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Çevredekiler oyuncuyu sakinleştirmeye çalıştı.

KAMERALARDAN SAKLANDI

Kameraların kendisini çektiğini gören Şahinkaya hızla arabaya bindi. Oyuncunun, gazetecilerin sorularını yanıtlamazken suratını da gizlemesi şaşırttı.

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Anahtar Kelimeler:
Nilperi Şahinkaya kavga
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