MAGAZİN

Nilperi Şahinkaya: Seksi giyinmeyi seviyorum

MAGAZİN HABERLERİ  | 29.05.2018 09:24 | Son Güncelleme

Rol aldığı tiyatro oyunu için yaptığı striptiz dansıyla gündeme gelen oyuncu Nilperi Şahinkaya, muhabirlere samimi bir açıklamada bulundu

Nilperi Şahinkaya: Seksi giyinmeyi seviyorum

Nilperi Şahinkaya önceki gece Arnavutköy’de objektife takıldı. İddialı kıyafetiyle dikkat çeken oyuncu sorulara da tepkisiz kalmadı.

Genç oyuncu, kıyafet seçimiyle ilgili sorulara “Modayı takip etmem, beğendiğimi alırım.

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Kıyafetlerimi kendim alıyorum, seksi giyinmeyi seviyorum” yanıtını verdi.

Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz günlerde, uzun bir aradan sonra objektiflere takılmıştı. Nişantaşı'nda bir kafede vakit geçiren Şahinkaya, makyajsız haliyle dikkat çekmişti.

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30 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki sezon yeni bir projeyle ekranda olacağını söylemişti.


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Giydiğine bakarsak, bence modaya uysun
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