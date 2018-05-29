Nilperi Şahinkaya: Seksi giyinmeyi seviyorum

Nilperi Şahinkaya önceki gece Arnavutköy’de objektife takıldı. İddialı kıyafetiyle dikkat çeken oyuncu sorulara da tepkisiz kalmadı.
Genç oyuncu, kıyafet seçimiyle ilgili sorulara “Modayı takip etmem, beğendiğimi alırım.
Kıyafetlerimi kendim alıyorum, seksi giyinmeyi seviyorum” yanıtını verdi.
Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz günlerde, uzun bir aradan sonra objektiflere takılmıştı. Nişantaşı'nda bir kafede vakit geçiren Şahinkaya, makyajsız haliyle dikkat çekmişti.
30 yaşındaki oyuncu, önümüzdeki sezon yeni bir projeyle ekranda olacağını söylemişti.
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