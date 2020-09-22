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Nilperi Şahinkaya yerine Sibel Can fotoğrafı! Böyle ti'ye aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2020 15:49 | Son Güncelleme

Oyuncu Nilperi Şahinkaya, geçtiğimiz haftalarda oynadığı ilk dizi 'Deniz Yıldızı'ndan bir kareyi takipçileriyle paylaşmıştı. Takipçileri, Şahinkaya'nın 11 yılda çok değiştiğini, estetik harikası olduğunu iddia etmiş, Şahinkaya ise yaptığı açıklamada estetikten korktuğunu dile getirmişti.

Nilperi Şahinkaya yerine Sibel Can fotoğrafı! Böyle ti'ye aldı

Şimdilerde Kanal D'de yayınlanan 'Yeni Hayat' dizisinde rol alan Nilperi Şahinkaya, gündemden düşmüyor.

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Geçtiğimiz haftalarda oynadığı ilk dizi 'Deniz Yıldızı'ndan bir kareyi takipçileriyle paylaşan Şahinkaya hakkında estetik iddiaları gündeme gelmişti.

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Yaptığı açıklama ile 'Orada 20 yaşındaydım. Şimdi 32 yaşındayım. İster istemez insanın yüzü biraz inceliyor. Bunun estetikle alakası yok, hepimizin yüzü oturuyor' açıklaması yapmıştı.
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Dün bir gazetede haber olan bu açıklamada Nilperi ŞAhinkaya'nın gençlik fotoğrafı yerine Sibel Can'ın gençlik fotoğrafı kullanılınca ünlü oyuncu bu durumu ti'ye aldı.

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