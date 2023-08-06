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Nilperi Şahinkaya'yla pozu tepki çekmişti! Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'ndan skandal paylaşım

06.08.2023 07:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Nilperi Şahinkaya'yla beraber poz vermesiyle gündeme gelen Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu yaptığı bir paylaşımla tepki çekti. Kan donduran paylaşım akıllara vahşice öldürülen Münevver Karabulut' getirdi.

2009 yılında vahşice katledilen Münevver Karabulut, tüm Türkiye'nin hafızasına kazınmıştı. Cem Garipoğlu'nun işlediği korkunç cinayet sonrası cinayete dair detaylar ve ailenin bazı üyelerinin de suça ortak olması kan dondurmuştu.

Olaydan yıllar sonra Nilperi Şahinkaya, Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile poz verince sosyal medyada Garipoğlu ailesi yeniden gündem oldu.

Sakine Garipoğlu o dönem bir koltukta poz vermişti. Ve bu koltuk Münevver Karabulut'un katledildiği koltuktu. Bu sebeple oyuncunun Sakine ile poz vermesine tepki yağdı.

Cem Garipoğlu'nun kardeşiyle pozuna tepki yağdı! Sitem ederek... Cem Garipoğlu'nun kardeşiyle pozuna tepki yağdı! Sitem ederek...

Cem Garipoğlu'nun işlediği korkunç cinayet ve cinayetten sonra yaşananlarla Sakine Garipoğlu'nun koltuk pozu yeniden konuşulmaya başlamışken, kız kardeş Sakine Garipoğlu'nun Instagram hesabından yaptığı kan dondurucu paylaşım şoke etti.

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KAN DONDURAN CİNAYETİN DETAYLARI AKLA GELDİ

Paylaştığı fotoğrafta büstün boğazında V şeklinde duran makas, akıllara Münevver Karabulut cinayetinin ortaya çıkmasının ardından yayılan otopsi raporunu getirdi.

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Münevver Karabulut'un boynunun altında V şeklinde 2 kesik bulunması, diğer kesiklerin analizi, sırtında toprak bulunması; uzman görüşlerine göre sadist bir ayinde işkence edilerek öldürüldüğü öne sürülmüştü.

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Nilperi Şahinkaya Cem Garipoğlu ele

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