Nilperi Şahinkaya'yla pozu tepki çekmişti! Cem Garipoğlu'nun kardeşi Sakine Garipoğlu'ndan skandal paylaşım

2009 yılında vahşice katledilen Münevver Karabulut, tüm Türkiye'nin hafızasına kazınmıştı. Cem Garipoğlu'nun işlediği korkunç cinayet sonrası cinayete dair detaylar ve ailenin bazı üyelerinin de suça ortak olması kan dondurmuştu.

Olaydan yıllar sonra Nilperi Şahinkaya, Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine Garipoğlu ile poz verince sosyal medyada Garipoğlu ailesi yeniden gündem oldu.

Sakine Garipoğlu o dönem bir koltukta poz vermişti. Ve bu koltuk Münevver Karabulut'un katledildiği koltuktu. Bu sebeple oyuncunun Sakine ile poz vermesine tepki yağdı.

Cem Garipoğlu'nun işlediği korkunç cinayet ve cinayetten sonra yaşananlarla Sakine Garipoğlu'nun koltuk pozu yeniden konuşulmaya başlamışken, kız kardeş Sakine Garipoğlu'nun Instagram hesabından yaptığı kan dondurucu paylaşım şoke etti.

KAN DONDURAN CİNAYETİN DETAYLARI AKLA GELDİ

Paylaştığı fotoğrafta büstün boğazında V şeklinde duran makas, akıllara Münevver Karabulut cinayetinin ortaya çıkmasının ardından yayılan otopsi raporunu getirdi.

Münevver Karabulut'un boynunun altında V şeklinde 2 kesik bulunması, diğer kesiklerin analizi, sırtında toprak bulunması; uzman görüşlerine göre sadist bir ayinde işkence edilerek öldürüldüğü öne sürülmüştü.





