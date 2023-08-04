Nilperi Şahinkaya, Münevver Karabulut'u vahşice öldüren Cem Garipoğlu'nun kardeşiyle görüntülenince tepki yağdı! Açıklama geldi

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya magazin gündemine bomba gibi düştü. Sebebi ise yapılan bir paylaşımda dikkat çeken isimdi.

Nilperi Şahinkaya'nın gündeme bomba gibi düşmesinin nedeni ise Cem Garipoğlu'nun kız kardeşi Sakine ile aynı karede yer olması oldu. O dönem Garipoğlu'nun kardeşi genç kızın öldürüldüğü koltukta verdiği pozla tanınmıştı.

Tüm bu yaşananların ardından Nilperi Şahinkaya'ya olan tepkiler kısa sürede büyümeye başladı. Büyük tepki alan oyuncu hemen açıklama yaptı.

HEMEN AÇIKLAMA YAPTI, SİTEM ETTİ

''Hakkımda dünyanın en aptal linç kampanyası başlatıldı" diyen Nilperi Şahinkaya şunları söyledi:

"Yemekte o meşhur Sakine de vardı ben bilmiyorum onun o olduğunu sizden öğrendim. Ayna vardı orada fotoğraf çektik dağıldık bir daha da görüşmedik birbirimizi takibe bile almadık. Bunlar ağır ithamlar böyle çirkinleşemezsiniz."

Sakine'yi tanımadığının altını çizen Şahinkaya bu duruma ''O kadar bilgili olamadım, kusura bakmayın'' sözleriyle de sitemde bulundu.

CEM GARİPOĞLU KİMDİR?

Cem Garipoğlu 2019 yılında lise öğrencisi Münevver Karabulut'u vahşice öldüren isimdir. Bedeni bir çöp konteyneri içerisinde bulunan 18 yaşındaki Münevver Karabulut'u öldüren Cem Garipoğlu'nun 2014 yılında bulunduğu cezaevinde kendisini asarak intihar ettiği haberleri yayılmıştı. Ancak ölüm haberine inananlar olduğu gibi kaçırıldığını düşünenler de bulunuyor.



