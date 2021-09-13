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Nilsu Yılmaz kimdir, nereli? Kardeşlerim dizisinin Cemile'si Nilsu Yılmaz kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

13.09.2021 01:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ekranlarında yayınlanmakta olan Kırmızı Oda dizisinde canlandırdığı karakterlerle beğeni toplayan Nilsu Yılmaz şimdilerde Kardeşlerim dizisinde Cemile karakterini canlandırıyor. Peki Nilsu Yılmaz kimdir, nereli? Kardeşlerim dizisinin Cemile'si Nilsu Yılmaz kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı? İşte ayrıntılar...

Nilsu Yılmaz kimdir, nereli? Kardeşlerim dizisinin Cemile'si Nilsu Yılmaz kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

Kırmızı Oda dizisinde Meliha karakterinin kızını canlandırmış olan Nilsu Yılmaz şimdilerde Kardeşlerim dizisinde Cemile karakterine hayat veriyor. Genç oyuncunun hayatı ve kariyeri merak edildi. Peki Nilsu Yılmaz kimdir, nereli?

NİLSU YILMAZ KİMDİR?

Daha önce Kırmızı Oda dizisinde Meliha karakterinin kızını oynayan Nilsu Yılmaz'ın 18 yaşında ve İzmirli olduğu biliniyor. Pera Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro bölümünden mezun olan Nilsu Yılmaz eğitimine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Ana Sanat Dalı'nda devam etmekte.

Nilsu-Yilmaz

50 kilo ve 1,77 cm boyunda olan Nilsu Yılmaz, daha önce Ufak Tefek Cinayetler, 20 Dakika, Davetsiz Misafir, Payitaht Abdülhamid, Aşk Tesadüfleri Sever gibi pek çok farklı yapımda da rol almıştır.

Kardeslerim-Cemile

KARDEŞLERİM DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Kadir, Ömer, Asiye ve Emel birbirlerine sıkı sıkıya bağlı dört kardeştir. Yaşanan bir dizi talihsiz olayın ardından hem annelerini hem babalarını kaybederler. Koskoca dünyada artık birbirlerine tutunmak dışında başka yapabilecekleri hiçbir şey, tutabilecekleri hiçbir el kalmamıştır. Ta ki yaşananlara sebep olan Akif Atakul'un sahip olduğu kolejin kapıları ve dolayısıyla hayatları bu çocuklara açılana kadar. Zenginin ve yoksulun, suçlunun ve mağdurun yollarının kesiştiği bu yeni hayat, herkesi yeni birine dönüştürecektir. Kadir ise ailesini ayakta tutmak, kardeşlerini korumak ve bir arada tutmak için elinden ne gerekiyorsa yapacaktır.


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Anahtar Kelimeler:
Kırmızı Oda dizisi
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