Nilüfer Gürbüz kimdir? Buğra Gülsoy'un eski eşi Nilüfer Gürbüz kaç yaşında ve nereli? Tek celsede boşandılar

Nilüfer Gürbüz ile Buğra Gülsoy evliliklerini noktaladı. Gülsoy, Gürbüz hakkında geçtiğimiz günlerde, “Nilüfer dünyanın en troll insanı… Ben çok sıkıcı biriyim, derin depresyonlarım oluyor. Onları zaman zaman üzüyorum” ifadelerini kullanmıştı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre çift, bir süredir fikir çatışması yaşıyordu. Peki Nilüfer Gürbüz kimdir?

NİLÜFER GÜRBÜZ KİMDİR?

İzmir doğumlu Nilüfer Gürbüz 2018'de oyuncu Buğra Gülsoy ile nikah masasına oturdu. İkilinin bu evlilikten Cem adında bir oğulları bulunuyor.

İkili, oğulları için görüşmeye devam edecek.

BUĞRA GÜLSOY KİMDİR?

1982 doğumlu 41 yaşındaki Buğra Gülsoy yazar ve oyuncudur. Ekranların tanınan simalarından biri olan Gülsoy Kuzey Güney, Aşk Yeniden, Azize, Uyanış: Büyük Selçuklu gibi projelerde yer aldı. Dizi projelerinin yanı sıra sinema çalışmalarına da imza attı.



