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Nimara Mağarası nerede, nasıl gidilir? Nimara Mağarası hikayesi, giriş ücreti 2021

Burcu Bingöl Burcu Bingöl 18.01.2021 15:28 | Son Güncelleme:
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Nimara Mağarası nerede, nasıl gidilir? Nimara Mağarası hikayesi, giriş ücreti 2021

1999 yılında arkeolojik ve doğal sit ilan edilen Cennet Adası üzerinde yer alan ve Marmaris tarihini 12.000 yıl öncesine götüren Nimara Mağarası'na götürüyorum sizi.

Marmaris her ne kadar bir tatil bölgesi olsa da bölgede tarihi ve doğal görülmesi gereken bir çok yer var. Marmaris gezilecek yerler listesinde yer alan Nimara mağarası 12bin yıllık tarihiyle ziyaretçilerini etkiliyor.

NİMARA MAĞARASI NEREDE, NASIL GİDİLİR?

Nimara Mağarası, Muğla ili Marmaris ilçesi sınırlarında, Cennet Adası'nda bulunuyor. Nimara Mağarası'na nasıl gidilir konusuna gelince. Marmaris'in girişinde sol tarafta bir yol ayrımı bulunuyor. Zaten orada tabelayı göreceksiniz. Aracınızla yolu takip ederek Cennet Adası'na kadar gitmeniz gerekiyor. Araçla gidebileceğiniz son noktada 2 yöne ayrılan bisiklet yolu güzergahı var. Oradaki tabelalarda Nimara Mağarası yazan yöne doğru kısa bir yürüyüşle mağaraya ulaşabilirsiniz. Mağara ormanın içinde bulunuyor. Önce basamaklarla ormana doğru çıkıp sonra merdivenlerden indiğinizde mağaranın içindesiniz.

Marmaris-Nimara Mağarası arası 12 km

Nimara Mağarası yol tarifi için buraya tıklayın.

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NİMARA MAĞARASI HAKKINDA BİLGİ

Mağara, Cennet, Yıldız ve Nimara Adası olarak isimlendirilen yarımada üzerinde, 350 m yükseklikte yer alıyor. Mağaranın yaşı sarkıt ve dikitlerden 100.000 yıl olarak tespit edilmiş.

Mağarada 1998'de kum taşından yapılma iki kadın heykeli bulunmuş. Marmaris Belediyesi öncülüğünde 2007'de kazı çalışmalarına başlanmış. Mağarada yapılan kazılarda 12 bin yıl öncesinden kalan insan izlerine rastlanmış. Antik tarihçi Herodot Marmaris'in tarihinin M.Ö 3000 yıllarına kadar gittiğini aktarsa da Nimara'da M.Ö 10.000 yılına tarihlenen eşyaların bulunması Heredot'un yanıldığını gösteriyor. Kazılarda; 500 renkli cam, delgiler, keskiler, taş ve kemikten yapılma delici aletler bulunmuş. Fazla miktarda renkli cam boncuk bulunması burasının Tunç Çağına kadar boncuk atölyesi olarak kullanıldığını düşündürüyor.

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Mağara Roma devrinde adak ve tapınak yeri olarak kullanılmış. İki adak alanı, kap parçaları, 50 adet pişmiş topraktan insan figürü, bol miktarda sikke Roma devrinde de mağarada insan yaşadığını kanıtlıyor. Mağara 1999 yılında I. derece arkeolojik sit alanı ilan edilmiş.

Marmaris Nimara Mağarası hikayesi nedir diye merak etmiş olabilirsiniz. Mağaranın hikayesi yok ama mağaraya kendi hikayesini yazan bilinçsiz sözde aşıklar var. Mağara her ne kadar sit alanı ilan edilse de kontrol altında tutulmadığı için vandallar tarafından tahrip edilmiş. Kimisi taşlara kazımış, kimisi sprey boyayla yazmış. Bu doğal ve tarihi değeri ne kadar hor görülebilirse o kadar harap etmişler.

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NİMARA MAĞARASI GİRİŞ ÜCRETİ 2021

Nimara Mağarası'nın giriş ücreti bulunmuyor. Ücretsiz şekilde bu tarihi mağarayı ziyaret edebilirsiniz. Ayrıca bir ziyaret saati sınırlaması da yok.

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