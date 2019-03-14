Ninja, EA’den, Apex Legends İçin Bir Milyon Dolar Mı Aldı?

Reuters, isimsiz bir kaynak göstererek, Ninja’nın Apex Legends‘i oynamak ve 4 Şubat’ta çıktıktan sonra oyun hakkında Tweet atmak için 1 milyon dolar aldığını bildirdi. Ninja’nın Twitch’te 13 Milyon takipçisi bulunuyor, bu da oldukça yüksek miktarda erişim sağlamak demek. Ancak Ninja’nın standartlarında bile 1 milyon dolar yüksek bir rakam. Yayıncı, Aralık ayında CNN’e ayda 500.000 dolar kazandığını, eğer ay iyi geçtiyse ‘çok daha fazlasını’ kazandığını söylemişti.

Henüz Ninja tarafından bir doğrulama gelmese ve EA, işin detayına inmeyi reddetse de, EA temsilcisinin konuyla ilgili açıklaması, oyunun çıkış anında içerik üreticilerle paralı işler yapıldığı, ancak 5 Şubat’tan sonra bunların bittiği yönünde.

Aynı zamanda, EA’nin Game Changer projesinde bulunan kişilerin, bağlı oldukları özel içeriği veya sponsorlu anlaşmaları açıklamaları yasak. Bu da Ninja’nın tutumunu mantıklı kılıyor. Ninja’nın yanı sıra, Shroud‘da projeye bir şekilde dahil olduğunu gizlemiyor, üstü kapalı bir şekilde oyun yapımında payı olduğu belirten yayıncı, detaylar konusunda ise oldukça sıkı.

EA’nin bu çalışması başarısız oldu demek yanlış olur, Apex Legends, çıktığı gün Fortnite‘ın anlık izleyicilerini ikiye katlamıştı. Şu anda ise, kendine en çok izlenen ilk 3 oyun arasında bir yer edinmiş durumda.





