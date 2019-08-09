Ninja, Mixer platformunda 500 bin aboneye ulaştı

Bildiğiniz üzere Mixer platformu Microsoft tarafından geliştirildi. Altyapısının çok sağlam olması nedeniyle kullanıcı sayısını her geçen gün arttıran platform, çok önemli bir transfer gerçekleştirdi. Fortnite oyununun popüler yayıncısı olarak bilinen Ninja, bu platforma geçti ve çok kısa bir süre içerisinde abone sayısını 500 bin rakamına ulaştırdı.

Popüler oyunların yayıncıları genellikle kullandıkları platform üzerinden belirli bir miktar ücret alırlar. Ninja, Microsoft Mixer platformunun önemli bir teklifte bulunması ile birlikte Twitch’i bıraktı.

Microsoft Mixer platformuna geçiş yaptıktan sonra bu platform App Store üzerinden zirveye çıktı. Ninja bu platforma ilk kayıt olduğunda abone sayısı yaklaşık olarak 15 bin civarındaydı. 1 hafta içerisinde bu sayı 500 bin rakamına ulaştı ve görüntülenme sayısı da 3 milyonu aştı. Tüm bu detaylar Google Mixer platformuna geçişin daha hızlı yaşanacağını gösteriyor.

Oyun yayıncılarını takip edenler ise şu anda ikiye ayrılmış durumda. Kimileri Twitch yayınlarından memnun olmadığından diğer yayıncıların da Microsoft Mixer platformuna geçmeleri gerektiğini söylüyor. Peki sizce hangi yayın platformu kullanıcılar için daha keyifli. Düşüncelerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.

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