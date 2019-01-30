Nintendo Switch 7.00 güncellemesi ile gelen yenilikler

Nintendo, gözdesi Switch için güncellemer yayınlamaya devam ediyor. Uzun bir süredir konuşulan Nintendo Switch için 7.00 güncellemesi bugün indirime sunuldu. Ancak major bir sürüm olmasına rağmen 7.00 ile beklenen yeniliklerin çoğu maalesef yine sunulmuyor. Peki, bu güncelleme ile neler değişiyor?

Nintendo Switch için yayınlanan 7.00 güncellemesi ile New Super Mario Bros. U Deluxe oyunundan yeni 6 karakteri avatar olarak kullanabiliyorsunuz. Ayrıca Çince, Korece ve Tayvan dil seçenekleri de sisteme ekleniyor. Nintendo’nun söylendiğine göre bu güncelleme ile sistem performansı ve kullanıcı arayüzünde küçük iyileştirmeler de yapılıyor.

Bu güncelleme ile Nintendo 3DS‘te olduğu gibi tema desteğinin gelmesi bekleniyordu. Ancak bu yenilik bir başka bahara kalmış gibi görünüyor.

7.00 güncellemesi ile Joy-Con’lara da güncelleme geldi. Joy-Con‘ların yazılım sürümünü; System Settings>Controllers and Sensors>Update Controllers bölümünden güncelleyebilirsiniz.

Nintendo Switch’in sistem yazılımını ise System Settings>System>System Update bölümünden güncelleyebilirsiniz.

PC oyunculuğu yavaş yavaş sona mı erecek?



