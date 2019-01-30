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Nintendo Switch 7.00 güncellemesi ile gelen yenilikler

Cuneyt Demiryumruk Cuneyt Demiryumruk
TEKNOLOJİ  | 30.01.2019 09:30 | Son Güncelleme

Nintendo Switch 7.00 güncellemesi bugün indirime sunuldu. Peki, Nintendo Switch 7.00 güncellemesi ile uzun zamandır beklenen tema desteği sisteme ekleniyor mu? İşte güncelleme ile gelen yenilikler.

Nintendo Switch 7.00 güncellemesi ile gelen yenilikler

Nintendo, gözdesi Switch için güncellemer yayınlamaya devam ediyor. Uzun bir süredir konuşulan Nintendo Switch için 7.00 güncellemesi bugün indirime sunuldu. Ancak major bir sürüm olmasına rağmen 7.00 ile beklenen yeniliklerin çoğu maalesef yine sunulmuyor. Peki, bu güncelleme ile neler değişiyor?

Nintendo Switch için yayınlanan 7.00 güncellemesi ile New Super Mario Bros. U Deluxe oyunundan yeni 6 karakteri avatar olarak kullanabiliyorsunuz. Ayrıca Çince, Korece ve Tayvan dil seçenekleri de sisteme ekleniyor. Nintendo’nun söylendiğine göre bu güncelleme ile sistem performansı ve kullanıcı arayüzünde küçük iyileştirmeler de yapılıyor.

Bu güncelleme ile Nintendo 3DS‘te olduğu gibi tema desteğinin gelmesi bekleniyordu. Ancak bu yenilik bir başka bahara kalmış gibi görünüyor.

7.00 güncellemesi ile Joy-Con’lara da güncelleme geldi. Joy-Con‘ların yazılım sürümünü; System Settings>Controllers and Sensors>Update Controllers bölümünden güncelleyebilirsiniz.
Nintendo Switch’in sistem yazılımını ise System Settings>System>System Update bölümünden güncelleyebilirsiniz.

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Anahtar Kelimeler:
Nintendo Switch 7.00 Teknoloji

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