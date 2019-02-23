Nintendo Switch Game Pass ile coşacak

Nintendo ile Microsoft arasında son dönemde bir yakınlaşma olmuştu. Rocket League oyunu için Xbox One ile Nintendo Switch arasında çapraz platform desteğinin verilmesi ile başlayan bu yakınlaşma, ilerleyen dönemlerde daha da artacak gibi görünüyor. Bugün gelen söylentilere göre; Xbox One’ın oyun abonelik servisi olan Game Pass, Switch’e de gelecek.

Game Pass sayesinde belli başlı Xbox One oyunları direkt olarak Switch’e indirilip oynanabilecek. Microsoft cephesinin Switch için bir planı daha bulunuyor. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz yıllarda xCloud adı verilen bir sistem tanıtılmıştı. Bu sistem sayesinde Xbox One oyunları Stream edilerek mobil cihazlardan oynanabiliyordu.

Söylentiler arasında Microsoft’un bu özelliği Switch’e getireceği yer alıyor. Bu özellik eğer gelirse Nintendo’nun AAA oyun üretmemesi bir dezavantajdan avantaja dönüşebilir. Düşünsenize Xbox One oyunlarını Switch’te portatif olarak oynayabiliyorsunuz. Bu muhteşem olmaz mıydı?

xCloud sistemini bir türlü kullanıma sunamayan Microsoft, eğer Switch ile bu sistemi sunacak olursa rakibi Sony’ye soğuk terler döktürebilir. Game Pass ve xCloud’un Switch’e gelmesi bu konsolun satışlarını da arttıracaktır. Win win yani kazan kazan teorisi her iki firmaya da fazlasıyla işleyecek gibi görünüyor.

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