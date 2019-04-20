Nintendo Switch için Cuphead eShop’taki yerini aldı

eShop üzerinden 19.99 dolara satışa sunulan oyunu Nintendo Switch’te oynaması daha keyifli olmuş diyebilirim. Günümüz oyuncularında bu tip grafiklere sahip oyunları büyük ekranda oynamak istememe gibi bir durum var.

Daha önce Cuphead‘i Xbox One‘da oynayan biri olarak, bu oyunu elde oynamanın çok daha keyif verdiğini söyleyebilirim. Ancak size tavsiye oyunda çok fazla inat edip kendinizi zorlamayın. Aksi durumda Joy-Con’ları bozabilirsiniz.

Studio MDHR’nin açıklamasına göre, Cuphead’in kutulu sürümü de 2019 yılı içerisinde satışa sunulacak. Ancak bu kutulu sürümün sınırlı adet mi üretileceği bilinmiyor. Çünkü oyunun Xbox One versiyonunda kutulu sürüm çıkarılmış ancak bu sınırlı sayıda üretilmişti. Umarız Nintendo Switch‘te üretim sınırlandırılmaz.

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