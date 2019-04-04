Mynet Trend

Nintendo Switch Online’ın yeni NES oyunları!

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 04.04.2019 07:43 | Son Güncelleme

Nintendo Switch Online sistemine Nisan ayı içerisinde eklenecek olan NES oyunları açıklandı. Super Mario Bros.: The Lost Levels, Punch-Out!! Featuring Mr. Dream ve Star Soldier oyunları bu ay sisteme ekleniyor.

Nintendo Switch Online’ın yeni NES oyunları!

Nintendo Switch, Nintendo ve 3. parti yapımcıların oyunlarının yanında retro tutkunlarına da geçtiğimiz yıl tanıtılan Online sistemi ile NES oyunlarını sunmaya başlamıştı. İlk etapta popüler NES oyunlarını sisteme ekleyen Nintendo, her ay düzenli olarak bu servisine yeni oyunları eklemeye başlamıştı.

Nintendo; Switch’e bu ay gelecek oyunları açıkladı. Nisan ayı içerisinde Super Mario Bros.: The Lost Levels, Punch-Out!! Featuring Mr. Dream ve Star Soldier oyunları Online servise eklenecek.

Şahsen Super Mario Bros.: The Lost Levels’ı uzun zamandır bekliyordum. NES döneminde severek oynadığım Super Mario Bros.: The Lost Levels’ı Switch’te el modunda oynamak büyük keyif verecektir.

Bunun yanında Punch-Out!! Featuring Mr. Dream’in de sisteme eklenmesi oldukça sevindirici. Aylık 2.99 dolar gibi oldukça uygun fiyata sunulan Nintendo Switch’in Online servisi, umarım ilerleyen aylarda SNES ve GBA oyunlarını da sisteme dahil eder.

En iyi Cosplay çalışmaları! – 39

PARTNER'Benimle evlenmen lazım! Ayaklarını ben ısıtırım...''Benimle evlenmen lazım! Ayaklarını ben ısıtırım...'
Devil May Cry 5 Türkçe yama çıktı!Devil May Cry 5 Türkçe yama çıktı!
Spotify 3 farklı özelliği test ediyorSpotify 3 farklı özelliği test ediyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nintendo oyun

En Çok Okunan Trend Haberler

Askerler, parti liderinin fotoğrafını kurşun yağmuruna tuttu

Askerler, parti liderinin fotoğrafını kurşun yağmuruna tuttu

Uzun süredir yoktu! Sibel Kekilli ortaya çıktı!

Uzun süredir yoktu! Sibel Kekilli ortaya çıktı!

Oğlunun spermiyle hamile kaldı, torununu doğurdu!

Oğlunun spermiyle hamile kaldı, torununu doğurdu!

Aday olmayan muhtar sandıktan birinci çıktı

Aday olmayan muhtar sandıktan birinci çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Bu kadınlar tarihe geçecek

Bu kadınlar tarihe geçecek

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
CoD Black Ops 4 Blackout ücretsiz oldu!

CoD Black Ops 4 Blackout ücretsiz oldu!

Devil May Cry 5 Türkçe yama çıktı!

Devil May Cry 5 Türkçe yama çıktı!

Spotify 3 farklı özelliği test ediyor

Spotify 3 farklı özelliği test ediyor

Asus ROG Strix Scope duyuruldu

Asus ROG Strix Scope duyuruldu

iPhone 5.4 inç ekralara da yer verecek

Apple'dan yeni haber! iPhone küçük ekrana geri dönüyor

Yapay zekâ ile oyun ve uygulamalarda yüksek performans

Yapay zekâ ile oyun ve uygulamalarda yüksek performans

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.