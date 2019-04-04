Nintendo Switch Online’ın yeni NES oyunları!

Nintendo Switch, Nintendo ve 3. parti yapımcıların oyunlarının yanında retro tutkunlarına da geçtiğimiz yıl tanıtılan Online sistemi ile NES oyunlarını sunmaya başlamıştı. İlk etapta popüler NES oyunlarını sisteme ekleyen Nintendo, her ay düzenli olarak bu servisine yeni oyunları eklemeye başlamıştı.

Nintendo; Switch’e bu ay gelecek oyunları açıkladı. Nisan ayı içerisinde Super Mario Bros.: The Lost Levels, Punch-Out!! Featuring Mr. Dream ve Star Soldier oyunları Online servise eklenecek.

Şahsen Super Mario Bros.: The Lost Levels’ı uzun zamandır bekliyordum. NES döneminde severek oynadığım Super Mario Bros.: The Lost Levels’ı Switch’te el modunda oynamak büyük keyif verecektir.

Bunun yanında Punch-Out!! Featuring Mr. Dream’in de sisteme eklenmesi oldukça sevindirici. Aylık 2.99 dolar gibi oldukça uygun fiyata sunulan Nintendo Switch’in Online servisi, umarım ilerleyen aylarda SNES ve GBA oyunlarını da sisteme dahil eder.

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