Nisa Bölükbaşı kimdir? Survivor All Star kadrosundan çıkarılan Nisa Bölükbaşı kaç yaşında ve nereli?

Survivor All Star 2022 sezonunda yarışmak için gün sayan Nisa Bölükbaşı, yarışmaya sayılı günler kala koronavirüs engeline takıldı. Kadrodan çıkarılan Bölükbaşı'nın hayatına dair detaylar merak konusu oldu.

NİSA BÖLÜKBAŞI KİMDİR?

2 Temmuz 1998 tarihinde Prag'da doğan Nisa Bölükbaşı, 8 yaşında başladığı spor kariyerine, yüzme ve tenisi sığdırdı. Prag'da bir tenis kulübü olan Cibulka'da 15 yıl yer aldı. Lise yıllarında yüzme hocalığı yapmaya başlayan Bölükbaşı, sonrasında voleybol oynamaya karar verdi. 2018 yılında Çek Cumhuriyeti'nde U20 kategorisinde ikinci olmaya hak kazandı. Mimarlık okuduğu için voleybolu bırakmak zorunda kalan Bölükbaşı; snowboard, paten ve bisiklet sporlarıyla da ilgileniyor.



