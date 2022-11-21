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Nişan atıp birbirlerini silmişlerdi... Dilan Çiçek Deniz'in eski aşkı fena yakalandı! Bir kadını dudağından öpmeye çalıştığı anlar...

21.11.2022 08:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Dilan Çiçek Deniz nişanlısı Thor Saevarsson'un kıskançlık krizlerine dayanamayınca nişan atmıştı. Birbirlerini silen eski aşıklardan Thor oyuncu Deniz'i çabuk unuttu. İzlandalı yönetmenin, bir kadını dudağından öpmeye çalıştığı anlar objektiflere yansıdı.

Nişan atıp birbirlerini silmişlerdi... Dilan Çiçek Deniz'in eski aşkı fena yakalandı! Bir kadını dudağından öpmeye çalıştığı anlar...

Evlilik hazırlığı yapan Dilan Çiçek Deniz ile İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ayrılık kararı aldı. Son günlerde Kal filmindeki ateşli sahneleriyle gündeme gelen Deniz, sevgilisinin kıskançlık krizlerine dayanamayıp nişan attı.

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Birbirlerini sosyal medyadan da silen çifften Saevarsson, Kuruçeşme'deki bir mekanda iki kız ve iki erkek arkadaşıyla sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenirken yakalandı.

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Dilan Çiçek Deniz'in eski nişanlısı Thor Saevarsson, otomobiline binmeden önce arkadaşlarıyla vedalaştı. Bu sırada Saevarsson'ın, bir kız arkadaşını dudağından öpmeye çalışması dikkat çekti.

Kıskançlık yüzünden nişan atmıştı! Flaş hamle Kıskançlık yüzünden nişan atmıştı! Flaş hamle

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O anların çekildiğini gören Deniz'in eski nişanlısı muhabirlerle de gerilerek fotoğrafları sildirmeye çalıştı.

Magazin D'de yer alan haberi gören Işın Karaca ise bu olaya "Pes" diyerek tepki gösterdi.

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Anahtar Kelimeler:
Dilan Çiçek Deniz

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