Nişan atıp birbirlerini silmişlerdi... Dilan Çiçek Deniz'in eski aşkı fena yakalandı! Bir kadını dudağından öpmeye çalıştığı anlar...

Evlilik hazırlığı yapan Dilan Çiçek Deniz ile İzlandalı reklam yönetmeni Thor Saevarsson ayrılık kararı aldı. Son günlerde Kal filmindeki ateşli sahneleriyle gündeme gelen Deniz, sevgilisinin kıskançlık krizlerine dayanamayıp nişan attı.

Birbirlerini sosyal medyadan da silen çifften Saevarsson, Kuruçeşme'deki bir mekanda iki kız ve iki erkek arkadaşıyla sabahın ilk ışıklarına kadar eğlenirken yakalandı.

Dilan Çiçek Deniz'in eski nişanlısı Thor Saevarsson, otomobiline binmeden önce arkadaşlarıyla vedalaştı. Bu sırada Saevarsson'ın, bir kız arkadaşını dudağından öpmeye çalışması dikkat çekti.

O anların çekildiğini gören Deniz'in eski nişanlısı muhabirlerle de gerilerek fotoğrafları sildirmeye çalıştı.

Magazin D'de yer alan haberi gören Işın Karaca ise bu olaya "Pes" diyerek tepki gösterdi.



