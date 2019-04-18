Nisan ayında balık yenir mi?

Mevsimlere göre tüketilen balık türleri farklılık gösterir. Son derece faydalı olan balıktan yararlanmak için taze bir şekilde tüketmek gerekir. Aksi halde zehirleyebilir. Kış mevsimini geride bıraktığımız şu günlerde balık zehirlenmesi yaşamamak adına doğru türleri tercih etmelisiniz. İşte nisan ayında taze bir şekilde tüketebileceğiniz balık türleri:
Gümüş, izmarit, kalkan, mersin, morina, mercan, levrek, kefal ve kaya balığı bu aya özel balıklardır. Bu ayda en fazla avlanan balık türü levrek, kalkan ve mercan balığıdır. En lezzetlisi ise kalkandır.
Yapımı kolay ve oldukça lezzetli olan Kefal tavayı nisan ayında bol bol tüketebilirsiniz. Tam mevsimi!
Malzemeler:
4 adet kefal
3 su bardağı mısır unu
göz kararı sıvı yağ
göz kararı tuz
göz kararı karabiber
Hazırlanışı:
Dilimlenmiş balıkları güzel bir şekilde yıkayın ve süzülmesini bekleyin.
Ardından balıkları önce una sonra karabiber ve tuza buluyarak kızdırdığınız yağda kızartın. Arkalı önlü eşit bir şekilde kızartmaya özen gösterin.
Afiyet olsun.
Fırında mis gibi bir güveç levrek tarifimiz var. Özellikle Ege Bölgesi'nde yapılan bu tarifi kesinlikle denemelisiniz.
Malzemeler:
2 adet levrek
4 yemek kaşığı tereyağ
2 yemek kaşığı un
1 su bardağı kaşar peynir
2 su bardağı süt
6-7 adet mantar
1 tatlı kaşığı tuz
2-3 adet defne yaprağı
1 tatlı kaşığı tane karabiber
Hazırlanışı:
Fileto levrekleri sütte bekletin.
Tereyağını tavada eritip doğranmış mantarları soteleyin.
Sırasıyla un, süt ve karabiber, tuz ve defne yaprağını ekleyip muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın.
Sütten çıkardığınız levreği güvece yerleştirin. Üstüne mantarlı sos ilave edin. Kaşar peyniri ekleyin.
Fırında üzeri kızarana kadar pişirin.
Son derece lezzetli bir tarif, denemeye değer...
Malzemeler:
10 dilim kalkan balığı
Tuz ve karabiber (marine için)
Bir adet limonun suyu
Un
Sıvı yağ (kızartmak için)
Hazırlanışı:
Tuz ve karabiber serpiştirdiğiniz balığı limon suyunda 2 saat marine edin.
Marine edilen balıkları arkalı önlü una bulayıp kızgın yağda 3'er dakika kızartın. Sıcak servis yapın.
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