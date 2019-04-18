Nisan ayında balık yenir mi?

Mevsimlere göre tüketilen balık türleri farklılık gösterir. Son derece faydalı olan balıktan yararlanmak için taze bir şekilde tüketmek gerekir. Aksi halde zehirleyebilir. Kış mevsimini geride bıraktığımız şu günlerde balık zehirlenmesi yaşamamak adına doğru türleri tercih etmelisiniz. İşte nisan ayında taze bir şekilde tüketebileceğiniz balık türleri:

Gümüş, izmarit, kalkan, mersin, morina, mercan, levrek, kefal ve kaya balığı bu aya özel balıklardır. Bu ayda en fazla avlanan balık türü levrek, kalkan ve mercan balığıdır. En lezzetlisi ise kalkandır.

Kefal tava

Yapımı kolay ve oldukça lezzetli olan Kefal tavayı nisan ayında bol bol tüketebilirsiniz. Tam mevsimi!

Malzemeler:

4 adet kefal

3 su bardağı mısır unu

göz kararı sıvı yağ

göz kararı tuz

göz kararı karabiber

Hazırlanışı:

Dilimlenmiş balıkları güzel bir şekilde yıkayın ve süzülmesini bekleyin.

Ardından balıkları önce una sonra karabiber ve tuza buluyarak kızdırdığınız yağda kızartın. Arkalı önlü eşit bir şekilde kızartmaya özen gösterin.

Afiyet olsun.