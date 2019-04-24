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Nisan'da yağan kar işletmecilerin yüzünü güldürdü

bahar.aydin bahar.aydin
SEYAHAT  | 24.04.2019 07:16 | Son Güncelleme

Türkiye'nin önemli kayak turizmi merkezlerinden Uludağ'da Mart ayınının bitiminde sezonun tamamlanması nedeniyle kapanan pistlerden bazılarının, hafta sonunda etkili olan kar yağışının ardından yeniden açılması tesis işletmecilerini memnun etti. Tatilciler, kar motoru gezintileriyle karın keyfini çıkardı.

Nisan'da yağan kar işletmecilerin yüzünü güldürdü

Uludağ'da yaklaşık 8 bin yatak kapasitesine sahip otel, pansiyon ve misafirhanelerde sezon, yılbaşı ve okulların yarıyıl tatilindeki yoğunluğun ardından geçen ay sonu itibarıyla tamamlandı.

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Az sayıda yerli ve yabancı turiste hizmet veren 17 otel ve diğer tesisler yeni sezona hazırlanırken, geçen hafta sonu etkili olan kar yağışı işletmecilerin yüzünü güldürdü.

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Yeniden beyaz örtüyle kaplanan Oteller Bölgesi'ndeki tesislere ait 300 metre ila bin 980 metre uzunluklarında 20 pistten bazılarında kayak yapılmaya başlandı.

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Tesisler ve pistler, kış döneminde olduğu gibi bugünlerde de en çok ilgiyi Orta Doğu ve Arap ülkelerinden gelen turistlerden görüyor. Yerli ve yabancı turistler, 40 santimetreye yaklaşan kar kalınlığına sahip pistlerde ilkbaharda da kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

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Güney Marmara Turizm ve Otel İşletmecileri Birliği Derneği Başkanı Haluk Beceren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar erken yağdığı için kış sezonuna iyi başladıklarını söyledi.

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Genel olarak sezonun iyi geçtiğini belirten Beceren, "Geçtiğimiz günlerde yeniden kar yağışı başladı. Şu anda kayak yapılabilecek düzeyde kar mevcut." dedi.

'OCAK VE ŞUBAT'TAKİ GİBİ KAR VAR'

Uludağ'daki bir otelin ön büro müdürü Harbi Türk de otellerde sezonu ortalama yüzde 90 dolulukla geçirdiklerini anlattı.

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Bölgede kışın bitmediğini dile getiren Türk, "İyi de bir kar var. Özellikle 15 Nisan'dan sonra, ocak ve şubat aylarında yağan karın aynısı yine mevcut." ifadelerini kullandı.

Türk, kar yağışı dolayısıyla kayak pistlerini tekrar açtıklarını belirtti.

Yağan karın tesislerin ayakta durmasını sağladığına dikkati çeken Türk, şöyle devam etti:

"Şu anda özellikle Orta Doğu'dan misafirler var. Onlar kendi imkanlarıyla kayak ve kızak yapıyorlar. Normal sezondaki gibi bir açılış olmasa da pistlerimiz açık, misafirlerimizi bekliyoruz. Bundan sonra Uludağ'daki pistler açık olmalı. Kar yağışı devam ederse diğer işletmeler de pistleri açmayı düşünebilir. Yağan kar bizleri heyecanlandırdı. Böyle devam ederse işler değişebilir. Şu anda otelimizde yüzde 30-40 doluluğumuz var. Sezon dışı olması nedeniyle iyi bir oran."

Malezyalı turist Norma Zakariyah ise Uludağ'ı çok beğendiğini söyledi.

Bölgenin çok güzel olduğunu kaydeden Zakariyah, "Daha önce de Uludağ'a gelmiştim. Bu defa da arkadaşlarımla geldik. Gelmeyenlere kesinlikle tavsiye ederim. Gelip burayı görmeleri gerekiyor." diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Uludağ kar yağışı

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