Nisan'da yağan kar işletmecilerin yüzünü güldürdü

Uludağ'da yaklaşık 8 bin yatak kapasitesine sahip otel, pansiyon ve misafirhanelerde sezon, yılbaşı ve okulların yarıyıl tatilindeki yoğunluğun ardından geçen ay sonu itibarıyla tamamlandı.

Az sayıda yerli ve yabancı turiste hizmet veren 17 otel ve diğer tesisler yeni sezona hazırlanırken, geçen hafta sonu etkili olan kar yağışı işletmecilerin yüzünü güldürdü.

Yeniden beyaz örtüyle kaplanan Oteller Bölgesi'ndeki tesislere ait 300 metre ila bin 980 metre uzunluklarında 20 pistten bazılarında kayak yapılmaya başlandı.

Tesisler ve pistler, kış döneminde olduğu gibi bugünlerde de en çok ilgiyi Orta Doğu ve Arap ülkelerinden gelen turistlerden görüyor. Yerli ve yabancı turistler, 40 santimetreye yaklaşan kar kalınlığına sahip pistlerde ilkbaharda da kayak yapmanın keyfini yaşıyor.

Güney Marmara Turizm ve Otel İşletmecileri Birliği Derneği Başkanı Haluk Beceren, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kar erken yağdığı için kış sezonuna iyi başladıklarını söyledi.

Genel olarak sezonun iyi geçtiğini belirten Beceren, "Geçtiğimiz günlerde yeniden kar yağışı başladı. Şu anda kayak yapılabilecek düzeyde kar mevcut." dedi.