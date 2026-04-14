Nisan ortasında şaşırtan manzara! Kar kalınlığı insan boyunu aştı

Ağrı’da nisan ayında etkili olan yoğun kar yağışı, Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyünü beyaza bürüdü. Kar yağışıyla birlikte köydeki birçok ev kar altında kaldı.

EVLERİNE ULAŞMAYA ÇALIŞTILAR

Kar kalınlığının yer yer insan boyunu aştığı bölgede vatandaşlar, açtıkları dar geçitlerle evlerine ulaşmaya çalıştı. Besicilikle uğraşan köylüler ise kar yağışı altında hayvanlarını beslemeye devam etti.

"KÖY KARDAN GÖRÜNMÜYOR"

Kar yağışı nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapandığını söyleyen vatandaşlardan Beytullah Demirtaş, "Baharı beklerken yeniden karla karşılaştık. Köyün tamamı karla kaplandığı için köy görünmüyor.

Benim boyum kadar kar yağdı. Karın boyu benimle aynı. 5 aydır bu haldeyiz. Burası Kuzey Kutbu falan değil. Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı bir köy" ifadelerine yer verdi.



