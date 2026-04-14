Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Nisan ortasında şaşırtan manzara! Kar kalınlığı insan boyunu aştı

Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyünde etkili olan kar yağışı sonrası evler kar altında kaldı. Kar kalınlığının yer yer insan boyuna ulaşırken, köyün tamamı karla kaplandığı için köy görünmez hale geldi.

Ağrı’da nisan ayında etkili olan yoğun kar yağışı, Diyadin ilçesine bağlı Dedebulak köyünü beyaza bürüdü. Kar yağışıyla birlikte köydeki birçok ev kar altında kaldı.

EVLERİNE ULAŞMAYA ÇALIŞTILAR

Kar kalınlığının yer yer insan boyunu aştığı bölgede vatandaşlar, açtıkları dar geçitlerle evlerine ulaşmaya çalıştı. Besicilikle uğraşan köylüler ise kar yağışı altında hayvanlarını beslemeye devam etti.

"KÖY KARDAN GÖRÜNMÜYOR"

Kar yağışı nedeniyle köy yolunun ulaşıma kapandığını söyleyen vatandaşlardan Beytullah Demirtaş, "Baharı beklerken yeniden karla karşılaştık. Köyün tamamı karla kaplandığı için köy görünmüyor.

Benim boyum kadar kar yağdı. Karın boyu benimle aynı. 5 aydır bu haldeyiz. Burası Kuzey Kutbu falan değil. Ağrı’nın Diyadin ilçesine bağlı bir köy" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: İHA

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
Anahtar Kelimeler:
Ağrı kar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.