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Nişanlı çift, havuz başında bayılıncaya kadar dövüldü

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 25.07.2019 12:18 | Son Güncelleme

Antalya'da, bir sitede yaşayan Hatice D.(40) ve nişanlısı Osman E. (48), havuz başında çıkan kavgada aynı aileden 10 kişi tarafından dövüldü. Aldığı darbeler nedeniyle bayılan Hatice D. ile nişanlısını korumak için üzerine yatan Osman E.'yi öfkeli ailenin elinden polis kurtardı. Dayak anı sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Konyaaltı ilçesi Sarısu Mahallesi'ndeki olay, 14 Temmuz Pazar günü saat 18.30 sıralarında yaşandı. Bir sitede oturan Çiğdem K., çocuklarına tekme attığı iddiasıyla komşusu Hatice D.'yi telefonla arayarak, havuz başına çağırdı. Havuz başına gelen Hatice D., bir anda kendisini çağıran komşusu ve yanındaki 3 kadının saldırısına uğradı. Durumu gören Osman E. olaya müdahale edip, nişanlısı Hatice D.'yi korumaya çalıştı.

BAYILANA KADAR VURDULAR

Bu sırada havuz kenarında oturan Çiğdem K.'nin yakınlarından Talat K., Osman E.'ye yumruk attı. Kavgaya Çiğdem K.'nin yakınları Fatma B., Murat A., Fuat K., Ecem K., Derya K., Ergin İ., Hatice İ. ve Şeref K. da karıştı. Hatice D. aldığı darbeler nedeniyle bayıldı. Osman E., bayılan nişanlısını üzerine kapanarak, darbelerden korumaya çalıştı. Buna rağmen kalabalık grup, Osman E. ve nişanlısını dövmeye devam etti.

Site sakinlerinin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, Osman E. ve nişanlısını, ailenin elinden kurtardı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Osman E. ve Hatice D., hastaneye götürüldü. Darp raporu alan çift, Çiğdem K., Talat K., Fatma B., Murat A., Fuat K., Ecem K., Derya K., Ergin İ., Hatice İ. ve Şeref K.'den şikayetçi oldu.

'EV ARIYORUZ'

Nişanlısının olaydan çok etkilendiğini ve siteye girmek istemediğini belirten Osman E., "Taşınmak için ev arıyoruz" dedi. Hatice D. ise iddia edildiği gibi Çiğdem K.'nin çocuğuna vurmadığını, ailenin önce nişanlısına saldırdığını sonra da kendisini bayıltıncaya kadar dövdüklerini anlattı.

Havuz başındaki kavga anı, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
konyaaltı Antalya

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