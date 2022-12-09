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Nişastalı damla çikolatalı kurabiye tarifi: Nişastalı damla çikolatalı kurabiye nasıl yapılır?

09.12.2022 15:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çat kapı misafirleriniz geldi ve atıştırmalık hazırlayacak vaktiniz yok mu? Belki de canınız sadece tatlı bir şey çekti ama uzun uzun tatlı yapmak istemiyorsanız doğru yerdesiniz. Sadece 20 dakikada yemeye hazır olan nişastalı damla çikolatalı kurabiye damak zevkinize layık!

Nişastalı damla çikolatalı kurabiye tarifi: Nişastalı damla çikolatalı kurabiye nasıl yapılır?
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Kaç kisilik 4
Hazırlık Süresi 10dk
Pişirme Süresi 10dk
Kalori/100gram 290kal

Pratik ve hızlıca hazırlanan bu lezzetli kurabiyelerin yanına bir bardak çay ya da kahve çok yakışır. İster kendinize ister misafirlerinize hazırlayacağınız bu kurabiyelerin tadına herkes hayran kalacak. Nişastalı damla çikolatalı kurabiye tarifi:

MALZEMELER

  • 1 adet yumurta
  • 125 gr tereyağı
  • 1/2 su bardağı pudra şekeri
  • 250 gr mısır nişastası
  • 90 gr un
  • 1/2 su bardağı damla çikolata
  • 1 paket kabartma tozu
  • 1 paket vanilya

TARİF

  • Tereyağı oda sıcaklığına ulaşana kadar bekleyin.
  • Tereyağı oda sıcaklığına gelince bir kaba koyun ve üzerine yumurtaları ekleyip karıştırın.
  • Karışımın içine pudra şekeri ekleyin ve karıştırın.
  • Mısır nişastası, un, kabartma tozu ve vanilya ekleyip yoğun bir kıvam almasını sağlayın.
  • Kıvam alan kurabiye hamuruna damla çikolatalarını ekleyip karıştırın.
  • Fırını 160 derecede açıp biraz ısıtın.
  • Kurabiye hamurundan top top alarak yuvarlayın.
  • Kurabiyeleri yağlı kâğıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.
  • Kurabiyeleri fırına atın ve 10 dakika pişirin.
  • Pişen kurabiyeleri dinlendirip servis edin.


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kurabiye tarifi

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