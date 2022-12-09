Nişastalı damla çikolatalı kurabiye tarifi: Nişastalı damla çikolatalı kurabiye nasıl yapılır?

Çat kapı misafirleriniz geldi ve atıştırmalık hazırlayacak vaktiniz yok mu? Belki de canınız sadece tatlı bir şey çekti ama uzun uzun tatlı yapmak istemiyorsanız doğru yerdesiniz. Sadece 20 dakikada yemeye hazır olan nişastalı damla çikolatalı kurabiye damak zevkinize layık!
Pratik ve hızlıca hazırlanan bu lezzetli kurabiyelerin yanına bir bardak çay ya da kahve çok yakışır. İster kendinize ister misafirlerinize hazırlayacağınız bu kurabiyelerin tadına herkes hayran kalacak. Nişastalı damla çikolatalı kurabiye tarifi:
MALZEMELER
1 adet yumurta
125 gr tereyağı
1/2 su bardağı pudra şekeri
250 gr mısır nişastası
90 gr un
1/2 su bardağı damla çikolata
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
TARİF
Tereyağı oda sıcaklığına ulaşana kadar bekleyin.
Tereyağı oda sıcaklığına gelince bir kaba koyun ve üzerine yumurtaları ekleyip karıştırın.
Karışımın içine pudra şekeri ekleyin ve karıştırın.
Mısır nişastası, un, kabartma tozu ve vanilya ekleyip yoğun bir kıvam almasını sağlayın.
Kıvam alan kurabiye hamuruna damla çikolatalarını ekleyip karıştırın.
Fırını 160 derecede açıp biraz ısıtın.
Kurabiye hamurundan top top alarak yuvarlayın.
Kurabiyeleri yağlı kâğıt serili fırın tepsisine aralıklı olarak dizin.
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