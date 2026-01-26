SPOR

Noa Lang'ın sözleşmesindeki "gizli" madde ortaya çıktı! Galatasaray'ı yakan detay

Galatasaray'ın Napoli'den kiraladığı Noa Lang'ın sözleşmesindeki o özel madde dudak uçuklattı. Sarı-Kırmızılılar, transfer yarışında rakiplerini ekarte etmek için Napoli'ye reddedilemeyecek bir teklif sundu. Eğer 28 milyon Euro'luk opsiyon kullanılmazsa, Cimbom'un kasasından "ceza" parası çıkacak!

Emre Şen
Galatasaray, ara transferin ilk bombasını Napoli'nin 26 yaşındaki Hollandalı yıldızı Noa Lang ile patlattı. KAP'a yapılan bildirimde oyuncunun 2 milyon Euro kiralama bedeli ve 1 milyon 750 bin Euro maaşla transfer edildiği açıklansa da, sözleşmenin derinliklerinde çok konuşulacak bir madde olduğu ortaya çıktı.

NEDEN BU MADDE EKLENDİ?

Noa Lang ın sözleşmesindeki "gizli" madde ortaya çıktı! Galatasaray ı yakan detay 1

Noa Lang için Roma ve PSV de devredeydi. İki kulüp de Napoli'ye "zorunlu satın alma" maddesini kabul ettiklerini iletince Galatasaray köşeye sıkıştı. Sarı-Kırmızılı yönetim, transferi bitirebilmek ve Napoli'nin direncini kırabilmek için masaya riskli bir kart koydu.

ALMAZSAN 2 MİLYON EURO CEZA!

Noa Lang ın sözleşmesindeki "gizli" madde ortaya çıktı! Galatasaray ı yakan detay 2

Galatasaray, Napoli'yi ikna etmek için sözleşmeye şu maddeyi ekletti: "Eğer sezon sonunda 28 milyon Euro'luk satın alma opsiyonu kullanılmazsa, Galatasaray Napoli'ye 2 milyon Euro tazminat öder."

6 AYIN FATURASI 4 MİLYON EURO OLABİLİR

Noa Lang ın sözleşmesindeki "gizli" madde ortaya çıktı! Galatasaray ı yakan detay 3

Bu madde şu anlama geliyor: Galatasaray, Noa Lang'ın performansından memnun kalmaz ve bonservisini almaktan vazgeçerse; 2 milyon Euro kiralama bedeline ek olarak 2 milyon Euro da tazminat ödeyecek. Yani oyuncuyu yarım sezon kiralamanın maliyeti 4 milyon Euro'ya (yaklaşık 150 milyon TL) çıkacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FAKTÖRÜ

Noa Lang ın sözleşmesindeki "gizli" madde ortaya çıktı! Galatasaray ı yakan detay 4

4 gün süren ve menajer Ali Dursun'un yürüttüğü pazarlıklarda Napoli'yi ikna eden bir diğer faktör ise oyuncunun isteği oldu. Noa Lang, Şampiyonlar Ligi'nde oynama hayali nedeniyle tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.

