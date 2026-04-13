Nöbet geçirirken köpeği yüzünü parçaladı!

ABD’de yaşanan korkunç olay, görenleri dehşete düşürdü. 25 yaşındaki dövme sanatçısı Karma, mutfakta geçirdiği nöbet sırasında kendi köpeğinin saldırısına uğradı. Genç kadının yüzünün büyük bir kısmı parçalanırken, dudaklarını tamamen kaybetti.

"YÜZÜMÜ YEDİ, DUDAKLARIM YOK”

Olay, 2 Mart’ta Illinois eyaletine bağlı Peoria kentinde meydana geldi. İddiaya göre epilepsi nöbeti geçiren Karma, bilincini kaybettikten sonra pitbull cinsi köpeği Fayzo’nun saldırısına uğradı. Genç kadın kendine geldiğinde yüzünün kanlar içinde olduğunu fark etti ancak yaşananları ilk anda anlayamadı.

Facianın boyutu, nişanlısıyla yaptığı görüntülü konuşma sırasında ortaya çıktı. Karma, “Fayzo yüzümü yedi, dudaklarım yok” diyerek panik yaşadı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan genç kadın, acil ameliyata alındı ve iki buçuk gün komada tutuldu.

UZUN SÜRE YEMEK YİYEMEYECEK

Doktorlar, Karma’nın iki dudağını, burnunun alt kısmını ve sol yanağının büyük bölümünü kaybettiğini açıkladı. Kulaklarında da ciddi hasar oluştuğu belirtilirken, genç kadının uzun süre normal şekilde yemek yiyemeyeceği ifade edildi.

Peş peşe ameliyatlar geçiren Karma’nın tedavisi devam ederken, yüz nakli ihtimali de gündemde. Öte yandan saldırının ardından hayvan kontrol ekipleri tarafından alınan Fayzo’nun uyutulduğu öğrenildi.