Mynet Trend

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber

Nöbet geçirirken köpeği yüzünü parçaladı!

Epilepsi nöbeti geçirdiği sırada köpeğinin saldırısına uğrayan genç kadın, yüzünün büyük bir kısmını kaybetti. Yaşadığı dehşet anları ise görüntülü konuşma sırasında ortaya çıktı.

Nöbet geçirirken köpeği yüzünü parçaladı!
Çiğdem Berfin Sevinç

ABD’de yaşanan korkunç olay, görenleri dehşete düşürdü. 25 yaşındaki dövme sanatçısı Karma, mutfakta geçirdiği nöbet sırasında kendi köpeğinin saldırısına uğradı. Genç kadının yüzünün büyük bir kısmı parçalanırken, dudaklarını tamamen kaybetti.

Nöbet geçirirken köpeği yüzünü parçaladı! 1

"YÜZÜMÜ YEDİ, DUDAKLARIM YOK”

Olay, 2 Mart’ta Illinois eyaletine bağlı Peoria kentinde meydana geldi. İddiaya göre epilepsi nöbeti geçiren Karma, bilincini kaybettikten sonra pitbull cinsi köpeği Fayzo’nun saldırısına uğradı. Genç kadın kendine geldiğinde yüzünün kanlar içinde olduğunu fark etti ancak yaşananları ilk anda anlayamadı.

Nöbet geçirirken köpeği yüzünü parçaladı! 2

Facianın boyutu, nişanlısıyla yaptığı görüntülü konuşma sırasında ortaya çıktı. Karma, “Fayzo yüzümü yedi, dudaklarım yok” diyerek panik yaşadı. Olayın ardından hastaneye kaldırılan genç kadın, acil ameliyata alındı ve iki buçuk gün komada tutuldu.

Nöbet geçirirken köpeği yüzünü parçaladı! 3

UZUN SÜRE YEMEK YİYEMEYECEK

Doktorlar, Karma’nın iki dudağını, burnunun alt kısmını ve sol yanağının büyük bölümünü kaybettiğini açıkladı. Kulaklarında da ciddi hasar oluştuğu belirtilirken, genç kadının uzun süre normal şekilde yemek yiyemeyeceği ifade edildi.

Nöbet geçirirken köpeği yüzünü parçaladı! 4

Peş peşe ameliyatlar geçiren Karma’nın tedavisi devam ederken, yüz nakli ihtimali de gündemde. Öte yandan saldırının ardından hayvan kontrol ekipleri tarafından alınan Fayzo’nun uyutulduğu öğrenildi.

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
Anahtar Kelimeler:
epilepsi köpek ağız dudak
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
ABD, İran limanlarını ablukaya alıyor: Tarihi ve saati açıklandı

Trump'ın İran için belirlediği "müzakere edilemez" maddeler ortaya çıktı

(Özet) Galatasaray - Kocaelispor Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Transparan elbisesiyle olay oldu! Bakan bir daha baktı

Rekor kırıldı: Yüz binler ilk kez yaptı, teşekkür SMS'i gönderildi

Beklenti arttı: 'Büyük bir heyecan içindeyiz' Komşu köyler de harekete geçti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.