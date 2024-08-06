Nobre, Rüştü, Aurelio... Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer olan yıldızlara bir yenisi daha eklenebilir! Mourinho'nun gözüne girememişti

Fenerbahçe bu sezon mutlak şampiyonluk parolasıyla sezona başlıyor. Jose Mourinho'nun istediği isimler bir bir transfer ediliyor. Cengiz Ünder ise sezon planlamasında olmayan oyuncular arasında yer alıyor. Beşiktaş yönetimi de Rafa Silva, Immobile gibi isimleri kadroya katarak ne kadar doğru hamleler yaptığını Süper Kupa finalinde gösterdi.

Süper Kupa finalinde ezeli rakibi Galatasaray'ı 5-0 mağlup eden Beşiktaş, Milot Rashica ve sol kanat olarak düşünülen Semih'e alternatif aramaya başladı. Öyle ki Fenerbahçe'nin kadro planlamasında olmayan Cengiz Ünder için girişimler başladı.

MOURİNHO CENGİZ ÜNDER BEŞİKTAŞ'A ÖNERİLDİ!

Sabah Gazetesi'nin haberine göre Cengiz Ünder, menajerler aracılığıyla Beşiktaş'a önerildi. Beşiktaş, Fenerbahçe'nin istediği bonservis ücretini vermeye yanaşmasa da iki camia arasında ortak bir fiyatta anlaşılacağı belirtildi.

Cengiz Ünder, geçtiğimiz hafta Katar'dan gelen yüksek maaşlı teklifi reddetmişti. Milli oyuncu kariyerine İstanbul'da devam edip yeniden milli takıma yükselip dünya kupasında forma giymenin hayallerini kuruyor.

CENGİZ ÜNDER'İN MENAJERİ BEŞİKTAŞ İLE İLETİŞİME GEÇTİ

Cengiz Ünder'in menajerinin Beşiktaş Asbaşkanı Hüseyin Yücel'e oyuncusunu önerdiği Yücel'in de bu teklifi Beşiktaş başkanı Hasan Arat'a sunacağı iddia edildi.

FENERBAHÇE YENİ TRANSFERLER

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ, LEVENT MERCAN, SAİNT-MAXİMİN, OĞUZ AYDIN, YOUSSEF EN-NESYRİ, CENK TOSUN

BEŞİKTAŞ YENİ TRANSFERLER

EMİRHAN TOPÇU, GABRİEL, CAN KELEŞ, RAFA SİLVA, CİRO IMMOBİLE

Nobre, Aurelio, Uğur Boral, Rüştü Reçber, Fahri Tatan gibi isimler önce Fenerbahçe daha sonra Beşiktaş formaları giymişti...

