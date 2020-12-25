Noel’in gelmesiyle birlikte Noel Baba geleneği yeniden ortaya çıkmaya başladı. Noel Baba’dan önce Türk mitolojisinde yer alan Ayaz Ata’yı biliyor musunuz?

2020 yılının bitimine sayılı günler kala Noel koronavirüs gölgesinde başladı. Önceki yıllarda tüm dünyanın rengarenk ışıklara büründüğü Noel kutlaması bu sene biraz daha sakin karşılanacağa benziyor. Batının Christmas zamanında her yeri Noel Baba figüriyle donatmasına hepimiz alışkınız. Peki kültürümüzde Noel Baba’dan daha eski bir mitolojik kahraman olduğunu söylesek eminim ki şaşırırsınız. İşte sizler için Ayaz Ata’nın öyküsünü derledik.

Ayaz Ata öyküsü kültürümüze eski folklorik öğelerden gelmektedir. Ayaz Ata hakkında pek çok hikaye ve masal anlatılmıştır. İlk hikayelerde soğuktan çıkan bir ruh olarak tanımlanan Ayaz Ata’nın 19. yüzyılın sonlarında iyi niyetli ve yardımsever kimliği ön plana çıkartılmıştır. Genellikle anlatımlarda “Kutsal Baba” ve “Çam Baba” olarak adlandırılmıştır. Daha sonrasında ise “Ayaz Ata” adını almıştır. Destana göre Ayaz Ata’nın iyiliklerinde ona yardım ve eşlik eden kızı, bazı hikayelerde de torunu yer almaktadır. Ona da “Ayaz Kız” ya da “Kar Kız” ismi verilmiştir.