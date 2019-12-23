Noel nedir? Nerede, ne zaman kutlanıyor?

İsa Peygamber'in doğumgünü olarak kabul edilen 25 Aralık günü, ayrıca Doğuş Bayramı ya da Milat Yortusu gibi isimlerle de anılıyor.

Ermeni Ortodoks Kilisesi ise İsa Peygamber'in doğumunu 6 Ocak günü kutluyor.

NOEL NE ZAMAN KUTLANIR?

Noel bu yıl Çarşamba günü kutlanacak. Kiliselerde ise ayinler bir gece önce, yani 24 Aralık Salı akşamı yapılacak.

Noel günü, nüfusunun çoğunluğunu Hristiyanların oluşturduğu birçok ülkede resmi tatil.

Ayrıca nüfusunun çoğunluğu Hristiyan olmasa da Hindistan ve Malezya gibi bazı başka ülkeler de 25 Aralık'ı resmi tatil olarak kabul ediyor.

Noel öncesinde evlere ve kamuya açık yerlere kurulan çam ağaçları süsleniyor ve sokaklar ışıklandırılıyor.

Noel'de çam ağacı süsleme adetinin 16'ncı yüzyılda Almanya'da çıktığı ve Avrupa geneline buradan yayıldığı düşünülüyor.

25 Aralık'ı birçok kişi ailesiyle birlikte geçiriyor. Öğlen aile yemeği yeniliyor ve geleneksel bir Noel yemeği menüsünde genellikle hindi ve sebze oluyor.

Dükkanlar ve mağazaların önemli bir bölümü kapalı oluyor. Örneğin İngiltere'de 25 Aralık'ta tren, metro, otobüs gibi hiçbir toplu taşıma aracı çalışmıyor.