Nohut yemeği tarifi: Kalabalık sofraların vazgeçilmezi

Nohut yemeği tarifi, yapımı kolay ama inceliği bol yemeklerden biridir. Nohutların dağılmayacak ama çiğ kalmayacak kadar pişmesi bile başlı başına bir mesele. 2 kişilik, 30 kişilik veya 60 kişilik olması fark etmez. Tarifin inceliklerini öğrendiğiniz zaman dilediğiniz miktarda nefis nohut yemeğini pişirmek sizin için çocuk oyuncağı olacak. Kısaca “iyi bir nohut yemeği nasıl yapılır?” sorusunun cevabı bu tarifte.
Afiyet olsun.
Nohut yemeği tarifini düdüklü tencerede yaparak zaman kazanabilirsiniz.
Nohutları bir gece önceden ıslatmak yerine, haşlayabilirsiniz.
Nohut yemeğinize değişik bir hava katmak istiyorsanız ünlü şef Arda Türkmen’in tavsiyesini yapabilirsiniz. Nohut yemeğine eklenecek suyu sarımsak, salça, tuz, karabiber, nar ekşisi ve limon suyu ile karıştırarak yemeğe ekleyebilirsiniz.
Ünlü şef Refika Birgül ise; nohut yemeği için kullanacağı dana etlerini özel bir sosla marine ediyor. Geniş bir kaseye ince doğranmış zahter kekiği, 3 çorba kaşığı sirke, 2 çorba kaşığı zeytinyağı ve 1’er çay kaşığı tuz, karabiber ve pul biber eklediğiniz karışımda etleri yaklaşık 20 dakika kadar beklettin.
Nohut yemeği tarifi etsiz olarak da yapabilirsiniz.
Eğer vaktiniz kısıtlıysa haşlanmış hazır nohut kullanarak da yemeği yapabilirsiniz.
Menünüzde nohut yemeği varsa yanında mutlaka ama mutlaka pilav ve turşuya da yer vermelisiniz. Bu ayrılmaz üçlünün yanına taze somun ekmeği ve ayran ekleyebilirsiniz.
4-5 yemek kaşığı etli nohut yemeği ortalama 285 kaloridir. Etsiz nohut yemeği ise 147 kaloridir.
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