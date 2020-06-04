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Nohut yemeği tarifi: Kalabalık sofraların vazgeçilmezi

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TARİFLER HABERLERİ  | Son Güncelleme

Lokanta usulü nohut yemeği tarifi için sizi buraya alalım. Pilavı ve turşusuyla mükellef sofralara taş çıkaran nefis nohut yemeği için aradığınız tarif burada.

Nohut yemeği tarifi: Kalabalık sofraların vazgeçilmezi

Nohut yemeği tarifi, yapımı kolay ama inceliği bol yemeklerden biridir. Nohutların dağılmayacak ama çiğ kalmayacak kadar pişmesi bile başlı başına bir mesele. 2 kişilik, 30 kişilik veya 60 kişilik olması fark etmez. Tarifin inceliklerini öğrendiğiniz zaman dilediğiniz miktarda nefis nohut yemeğini pişirmek sizin için çocuk oyuncağı olacak. Kısaca “iyi bir nohut yemeği nasıl yapılır?” sorusunun cevabı bu tarifte.

ETLİ NOHUT YEMEĞİ TARİFİ İÇİN MALZEMELER

  • 2 su bardağı nohut
  • 200 gram kuşbaşı et
  • 2 adet yeşil biber
  • 1 adet büyük boy soğan
  • 1 yemek kaşığı domates salçası
  • Yarım yemek kaşığı biber salçası
  • 4 yemek kaşığı sıvı yağ
  • 1 yemek kaşığı tereyağ
  • Tuz
  • Karabiber
  • Kırmızı toz biber
  • 3 bardak sıcak su

KOLAY NOHUT YEMEĞİ NASIL YAPILIR?

  • Dana etini derin bir tencereye alın ve üzerini geçecek kadar su koyup, haşlamaya bırakın.
  • Bir gece önceden sıcak suda beklettiğiniz nohutları yıkayın ve süzgece koyun.
  • Nohut yemeğini yapacağınız tencereye tereyağını koyun ve eritin.
  • Üzerine sıvı yağı ekleyin.
  • Yemeklik doğradığınız soğanları ve yeşil biberleri ekleyin ve bir süre kavurun.
  • Soğanların rengi değişince domates salçasını ve biber salçasını ekleyin.
  • Damak zevkinize göre dilediğiniz tutarda karabiber, tuz ve tız biberi ekleyip, karıştırın.
  • Haşlanan etleri karışımın içine ekleyip, karıştırmaya devam edin.
  • Süzdüğünüz nohutları da tencereye ekleyin ve kısa bir süre karıştırmaya devam edin.
  • Haşladığınız etlerin suyundan 2 kepçe et suyunu ve 3 bardak sıcak suyunu ekleyin. Tencerenin kapağını kapatarak pişmeye bırakın.
  • Ortalama 20 dakika sonra yemeğinizi kontrol edin. Etler ve nohutlar yumuşadıysa yemeğinizi ocaktan alabilirsiniz.

Afiyet olsun.

NOHUT YEMEĞİ TARİFİ PÜF NOKTALARI

Nohut yemeği tarifini düdüklü tencerede yaparak zaman kazanabilirsiniz.

Nohutları bir gece önceden ıslatmak yerine, haşlayabilirsiniz.
Nohut yemeğinize değişik bir hava katmak istiyorsanız ünlü şef Arda Türkmen’in tavsiyesini yapabilirsiniz. Nohut yemeğine eklenecek suyu sarımsak, salça, tuz, karabiber, nar ekşisi ve limon suyu ile karıştırarak yemeğe ekleyebilirsiniz.

Ünlü şef Refika Birgül ise; nohut yemeği için kullanacağı dana etlerini özel bir sosla marine ediyor. Geniş bir kaseye ince doğranmış zahter kekiği, 3 çorba kaşığı sirke, 2 çorba kaşığı zeytinyağı ve 1’er çay kaşığı tuz, karabiber ve pul biber eklediğiniz karışımda etleri yaklaşık 20 dakika kadar beklettin.

NOHUT YEMEĞİ ÇEŞİTLERİ

Nohut yemeği tarifi etsiz olarak da yapabilirsiniz.
Eğer vaktiniz kısıtlıysa haşlanmış hazır nohut kullanarak da yemeği yapabilirsiniz.

NOHUT YEMEĞİ YANINA İYİ GİDER

Menünüzde nohut yemeği varsa yanında mutlaka ama mutlaka pilav ve turşuya da yer vermelisiniz. Bu ayrılmaz üçlünün yanına taze somun ekmeği ve ayran ekleyebilirsiniz.

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ETLİ NOHUT YEMEĞİ KAÇ KALORİ?

4-5 yemek kaşığı etli nohut yemeği ortalama 285 kaloridir. Etsiz nohut yemeği ise 147 kaloridir.

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