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Nohutlu pilav tarifi

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
TARİFLER HABERLERİ  | 08.10.2019 16:40 | Son Güncelleme

En sevilen sokak lezzetlerinden biri olan nohut pilavı kendi mutfağınızda da hazırlayabilirsiniz. Nohutlu pilav tarifi yapımı son derece kolay ve lezzeti yerinde olan bir yemektir. Bize göre nohutlu pilavın en güzel yancısı cacık oluyor :) Peki nohutlu pilavın yanında siz ne yemeyi tercih ediyorsunuz?

Nohutlu pilav tarifi

Pilavın yeri yemek kültürümüzde epey geniş bir yer kaplar. Onlarca çeşidi olan pilavın en çok tercih edileni ise nohutlu pilavdır. Nohutlu pilavın sokak yemeklerinde de ayrı bir yeri vardır, hayranı çoktur. Biz de o hayranlardan biri olarak en lezzetli nohutlu pilav tarifini sizler için hazırladık, şimdiden afiyetler.

NOHUTLU PİLAV YAPIMI
Malzemeler:
2 su bardağı pirinç
1/2 su bardağı haşlanmış nohut
3 su bardağı su
4 yemek kaşığı tereyağı
Tuz

Hazırlanışı:
Pirinci duru suda yıkayın ve ardından ılık tuzlu suda bir saat bekletin. Ardından süzün.
Tereyağını tencerede eritin ve içine pirinci ilave edip kavurmaya başlayın.
Pirinçler tane tane olduktan sonra tuzu, nohudu ve suyunu ilave edip bir kez karıştırın ve tencerenin kapağını kapatın.
Orta ateşte suyunu çekene kadar pilavı pişirin. Pilav suyunu çektikten sonra üzerine temiz bir havlu örterek dinlendirebilirsiniz. Afiyet olsun.

NOHUTLU PİLAV KALORİ ORANI NEDİR?
Bir porsiyonu 169 kaloridir. Ancak beyaz pirincin glisemik indeksi yüksektir. Kan şekerini ani bir şekilde yükseltebilir. Porsiyon kontrolü elden bırakılmamalıdır.

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