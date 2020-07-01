Humusun kelime kökeni Arapça'dan gelir ve tam adı ''Hummus bi tahina''dır aslında. ''Hummus bi tahina'' isminin anlamı ise nohutlu tahindir. Günümüzde, çok eski çağlardan beri yapılan bir meze çeşidi olduğu biliniyor. Gönlümüzün sultanı olan humus, özellikle Orta Doğu ülkelerinde kahvaltılık olarak tercih edilip, domates ve salatalık ile birlikte tüketiliyor.

Biz bu kez klasik humusu bal kabağı ile harmanlayıp harika ve farklı bir tarif çıkardık. Duyacağınız methiyelerden sonra gururdan yükselerek arşa dokunmaya hazır mısınız?

Nohuttan Farklı: Bal Kabaklı Humus Tarifi

Malzemeler

500 gram bal kabağı

1,5 su bardağı nohut

2 iri diş sarımsak

4 yemek kaşığı tahin

1/2 çay kaşığı muskat cevizi rendesi

1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil

1/2 adet limonun suyu

1 çay kaşığı tuz

Tarif

Bir gece önceden suda bekletmeye başladığınız nohutlarınızı su dolu kaptan süzerek temiz bir kaba alın.

Nohutları bir düdüklüye veya tencereye koyarak haşlamaya başlayın.

Bal kabağını da farklı bir düdüklü veya tencereye koyarak haşlayın. Haşlama işlemini oldukça özenli ve sabırlı gerçekleştirin ki humusun kıvamı tam tutsun. (Varsa düdüklüde haşlamanız hem zaman hem de kıvam açısından daha iyi olacaktır.)

İyice yumuşayınca nohutu ve bal kabağını ocaktan alıp, bir kabın içine ikisini birden koyun.

10 dakika kadar hafif soğuması için bekletip rondonun içine atın.

İkisini de aynı kapta püre haline gelene kadar rondodan geçirin.

Rondodan geçirdiğiniz püreyi farklı bir kaba alın.

Sarımsakları dişe gelmeyecek hale gelene kadar ezin.

Sarımsağı, tahini, muskat cevizi rendesini, rendelenmiş taze zencefili, limon suyunu ve tuzu pürenin üzerine ekleyin.

Hepsini aynı kabın içinde kaşık yardımıyla iyice karıştırıp harmanlayın.

Hazır olan humusu servis tabağına alın.

