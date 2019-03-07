Nohutu karbonatlı suyla ıslatmak bakın ne işe yarıyor!

Sofralarımızdan eksik etmediğimiz baklagiller, besin değerleri açısından son derece kıymetlidir. Uzmanlar tarafından haftada bir kez tüketilmesi tavsiye ediliyor. Düzenli tüketildiğinde bağırsaktaki zararlı bakterilerin gelişmesini önler ve bağışıklık sistemini güçlendirir. İçeriğindeki fosfor, kemiklerin ve diş sağlığının korunmasına yardımcı olur.

Böyle faydalı bir besini pişirmek biraz emek isteyen bir durumdur. Akşamdan ıslatılması gerekir, doğru oranda pişirilmesi önemlidir ki ne sert kalsın ne de erisin. Siz de bir türlü lezzetli nohut pişiremiyorsanız bunun için çok kolay ve pratik olan karbonat yöntemini uygulayabilirsiniz. Bunun için nohutun ıslama suyuna yarım çay kaşığı karbonat eklemek. Bir gece önceden suya eklediğiniz karbonat, nohutun pişme süresini kısaltır, yumuşak bir hal almalarına yardımcı olur. Böylelikle çok daha lezzetli bir yemek yapmış olursunuz.

Islama suyuna karbonat ekledikten sonra, ertesi gün bu suyu muhakkak süzün ve nohutları yıkayın. Çünkü yapılan bazı açıklamalar, karbonatın, nohut içindeki vitamin ve minerallerin etkisini azalttığını söylüyor. Bu nedenle çok az miktarda karbonat ekleyip, ertesi gün o suyu dökmek etkilenmeyi oldukça düşürecektir. Nohutun yumuşaması için sizlerin uyguladığı başka bir yöntem var mı? Öyleyse bize yorum olarak yazabilirsiniz...





