Çok önemli! Akşamdan suya koyduğumuz nohut bizi zehirler mi?

Nohut pişirmeden önce birçoğumuz geceden ılık suda bekletiriz. Ancak uzmanların bu konuda ciddi bir uyarısı var!

Satın aldığımız kuru nohutların doğru ve lezzetli bir şekilde pişmesi için bir gece önceden suya bırakılması gerekir. Suda bekledikçe şişen nohut, suya midemiz tarafından sindirilmeyen zehirli maddeleri bırakmaktadır.

Gece boyunca nohutların suya bıraktığı gaz, sağlığımız için son derece zararlıdır. Eğer bu suyu değerlendirmek istiyorsanız çok büyük hata yaparsınız. Çünkü nohut suyu ciddi anlamda zehir içerir.

Bunu yerine taze su kullanarak yemeğinizi hazırlamasınız.

**Nohutlu pilav tarifi

Malzemeler:

1/2 su bardağı nohut

2 su bardağı pirinç

3 su bardağı su

3 yemek kaşığı tereyağı

göz kararı tuz, karabiber, kırmızı toz biber

Hazırlanışı:

Adım 1

Nohutu bir gece suda bekletin. Ertesi gün suyunu değiştirip yumuşayıncaya kadar haşlayın ve süzün.

Adım 2

Pirinci tuzlu suda en az yarım saat bekletin. Bol suyla yıkayıp süzün.

Adım 3

Tereyağını tencerede eritip pirinci hafifçe kavurun. 3 bardak su ve nohutu ekleyip tuz serpin. Tencerenin kapağını kapatın ve orta ateşte suyunu çekinceye kadar pişirin.

Adım 4

Üzerini kağıt havlu ile örtüp birkaç dakika dinlendirin. Pirinçleri ezmemeye dikkat ederek harmanlayın. Karabiber ve kırmızı tozbiber serpin. Sıcak olarak servis yapın.

